Cs pedirá una comisión de investigación en el Congreso si Sánchez no comparece para dar explicaciones sobre su tesis

"Parece que hay muchísimas irregularidades en su tesis, no solo en cuestiones de plagio sino que el mismo tribunal parecía la charlita del domingo de amiguetes antes que un tribunal serio", ha explicado durante su intervención en el acto 'Stop barreras lingüísticas'.

En esta línea, ha instado a Sánchez a "dar la cara" en el Congreso porque "no puede ser que no venga a dar la cara ante estas informaciones de plagio".

Asimismo, ha insistido en que hay gente, como son "los políticos del PP y del PSOE, que "ha recibido un Máster gratis mientras otros han tenido que estudiar" y ha citado casos como el de la exministra de Sanidad Carmen Montón y la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes.

LA LENGUA COMO "IDENTIDAD"

Por otro lado, ha acusado al nacionalismo de utilizar la lengua como un "elemento identitario" que distingue a los ciudadanos entre "ciudadanos de primera y de segunda", en base al conocimiento que tienen de la lengua.

De este modo, ha asegurado que los nacionalistas no ven la lengua como "un motivo de riqueza y de diversidad", sino como "una seña de identidad que si no la tienes no eres de verdad catalán, balear o valenciano".

Así, ha explicado que "las lenguas tienen dos enemigos, los que la quieren prohibir y los que la quieren imponer" y ha señalado que "el nacionalismo está intentando imponer a la fuerza su lengua como un elemento identitario y no por amor a la riqueza cultural".

"No piensan en cuáles son los derechos de los ciudadanos, sino en los derechos de las lenguas, como si el catalán como idioma tuviera derechos. Quienes tenemos derechos somos los ciudadanos, a poder exigir que nuestros hijos estudien en tres lenguas vehiculares", ha añadido.

EL CATALÁN EN LA SANIDAD

Además, ha matizado que "no se trata solo de un tema que afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos", sino que también "perjudica a la calidad de los servicios públicos, al imponer como requisito cosas que no tienen nada que ver con el servicio".

En esta línea, ha explicado que, como consecuencia, "la lengua se convierte en una barrera" para quienes quieren trabajar en Baleares y eso provoca que "el personal sanitario no quiera venir a trabajar aquí".

Por ello, ha acusado tanto al Govern como al Ejecutivo central de "renunciar a defender los principios básicos democráticos con tal de llegar al poder", al pactar con "partidos nacionalistas".

De hecho, ha advertido de que "si no se corrige la situación en Baleares", la Comunidad Autónoma "seguirá cometiendo los mismos errores y llegará al mismo sitio que en Cataluña" y ha recordado que "Cataluña no cambió de un día para otro, sino que fue un proceso muy largo".

Finalmente, ha añadido que "lo único positivo del 'procés' independentista es que ya se les ha caído la careta a los independentistas y ya no les cree nadie".

"Las encuestas nos están dando un crecimiento espectacular en Baleares y el Pacte parece que ya no sumaría los suficientes votos, por lo que creo que vamos a ser claves en la gobernabiliad de Baleares y vamos a garantizar políticas de sentido común", ha concluido.