Cs ve evidente la fractura social en Cataluña: "Es increíble que lo nieguen"

La diputada de Cs en el Parlament Sonia Sierra ha considerado este lunes evidente que en Cataluña existe una fractura social y ha criticado que el independentismo no lo reconozca: "Es increíble que lo nieguen".

Lo ha dicho en rueda de prensa en la sede del partido al preguntársele por las declaraciones del ministro de Exteriores, Josep Borrell, que dijo que Cataluña está al borde del enfrentamiento civil.

Sierra ha insistido en que la fractura es clara y ha puesto como ejemplo que "Cs, el partido que ha ganado las elecciones, no puede hacer un acto en Vic porque se lo prohíben", después de que el Ayuntamiento del denegara el permiso para un acto.

"Pedimos que se hagan cosas para acabar con esta fractura social, pero Quim Torra opta por hacer cosas que no ayudan, como poner una pancarta en la Generalitat diciendo que España es una dictadura", ha añadido.

Sierra ha defendido que Cs no se quiera reunir con Torra precisamente porque no ha hecho "gestos para acabar de una vez con la fractura social, como quitar la pancarta. España no es Venezuela y aquí no hay presos políticos".

"Somos el partido del diálogo y estamos deseando dialogar si fuera verdad que Torra quiere dialogar, pero ha de hacer pasos para demostrarlo", ha subrayado.

REUNIÓN CON TORRA

Sobre una posible reunión del Gobierno central con Quim Torra, Sierra ha dicho que "da miedo saber qué letras quedan por pagar de la hipoteca que Pedro Sánchez contrajo con los separatistas".

"Primero les dio el control de las cuentas. Ya se habla de acercar a los encarcelados, y ahora da miedo saber qué más queda por pagar", ha valorado.

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Sobre la reforma de la Constitución por la que aboga el Gobierno de Sánchez, Sierra ha destacado que Cs es un gran defensor de dicha reforma porque hay que "mejorar y modernizar" la Carta Magna.

Ahora bien, ha rechazado hacer esa reforma con los independentistas porque "a ellos les da igual ya que lo único que quieren ellos es romper España".