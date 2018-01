Cs sugiere que la reforma de la ley electoral en Castilla-La Mancha obligue a concurrir con listas abiertas

Así lo ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa donde ha incidido en que esta reforma debe servir para ir "más allá" en cuanto a regeneración democrática.

Además, ha recordado que el propio líder de su partido, Albert Rivera, ha intercedido con el presidente autonómico, Emiliano García-Page, para abordar este asunto.

De otro lado, la portavoz naranja ha hecho referencia al PSOE a nivel nacional después de "sus coqueteos con los independentistas", recordando que "los diputados socialistas de Castilla-La Mancha también votaron a favor del cupo vasco". "Nos gustaría que el PSOE tuviera una línea más coherente, y que la línea de Page sea igual que en todo el territorio español".

Por su parte, se ha comprometido a continuar en Castilla-La Mancha con "un proyecto coherente y constitucionalista" como el de sus compañeros de Cataluña.

Sobre las palabras del presidente autonómico por la recuperación económica de la región, ha dicho que si bien es verdad que ha habido buenos datos como el del paro a nivel nacional, ha incidido en que en la región "se va muy despacio y no al mismo ritmo que el resto del país", ya que la Comunidad Autónoma es "la cuarta por debajo en renta per cápita, algo que no es para conformarse".

"TENEMOS QUE AVANZAR MÁS"

"Nosotros no nos conformamos con estar en el vagón de cola. Creemos que tenemos que avanzar más. Frente a esa política de parche y subsidio vamos a seguir apostando por políticas de desarrollo y oportunidad, haciendo propuestas desde nuestra formación", ha dicho.

Ha tenido además palabras para el déficit de la región, "la tercera y casi campeona con 147 millones de euros y ampliándose por las cuentas de este Gobierno que no tiene en cuenta los ingresos reales".

La gestión eficiente del dinero público será otra de las propuestas de Ciudadanos, algo que "es posible compatibilizando con unos buenos servicios".

En cuanto a educación, el discurso político de la formación naranja será el de "seguir aportando ideas" para solucionar problemas como "más situaciones como caos educativo o la alta tasa de abandono escolar" y solucionar el "déficit de plantilla y las contrataciones temporales".

Sobre sanidad, ha colocado como principales problemas las listas de espera, en las cuales "no se avanza" y para las que sugiere auditorías externas; o los proyectos de infraestructuras "que cogen polvo en un cajón".