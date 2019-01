Cs no contempla otro escenario que gobernar con el PP en Andalucía y que si Vox lo impide, "allá ellos"

Así ha respondido Roldán, en una rueda de prensa en la Cámara Baja, cuando se le ha preguntado si Ciudadanos estaría abierto a estudiar su apoyo a la investidura de un candidato del PSOE que no fuera Susana Díaz, en el caso de que Vox no apoyara un gobierno del PP y los de Albert Rivera.

"Si Vox decide bloquear el cambio histórico por cambiar el día de Andalucía por el del fin de la Reconquista, allá ellos", ha subrayado Roldán.

En este contexto, ha insistido en que su formación ha decidido "ceder la Presidencia" a Juanma Moreno Bonilla para que haya un Gobierno basado en un acuerdo de "contenidos serios" y no "de ocurrencias" para "solucionar problemas de verdad, no imaginarios, ni de prejuicios" en Andalucía.

NO HABRÁ NADA FUERA DEL ACUERDO CON EL PP

"Ese es el único escenario que contempla Ciudadanos", ha sentenciado, remarcando que su formación no va a apoyar "ninguna medida" ajena a las 90 que conforman su pacto con los 'populares'. "No va a haber nada fuera de esas 90 medidas. No vamos a traspasar esa línea de que se firme nada que no esté dentro de ese acuerdo", ha garantizado.

En cualquier caso, Roldán ha dicho que todavía confían en que haya "alguna persona con sensatez" dentro del PSOE que defienda un "cambio sensato en Andalucía" y que propicie, en consecuencia, una abstención de los socialistas ante la investidura de Moreno Bonilla.

Ante las palabras del presidente del PP, Pablo Casado, recriminando a Ciudadanos que no quiera negociar con Vox cuando en 2009 concurrió a las elecciones europeas con Libertas, a la que sitúa en el mismo espectro ideológico que los de Santiago Abascal, Roldán ha replicado que el proyecto de su formación es "liberal y europeísta" y que "lo importante es mirar hacia el futuro".