Cs atribuye la marcha del letrado mayor del Parlament a la "tensión" creada por el soberanismo

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha achacado la decisión del letrado mayor de la Cámara, Antoni Bayona, de dejar su cargo y pasar a ser letrado raso a "la tensión que se genera al cuerpo de letrados con el permanente reto a las leyes y su incumplimiento" por parte de los grupos soberanistas.

"No es extraño para nosotros, ya lo esperábamos", ha dicho en rueda de prensa al valorar la decisión de Bayona, y ha asegurado que el hasta este martes letrado mayor había sido ignorado por el presidente del Parlament, Roger Torrent, cuando le realizaba indicaciones.

Así, ha relatado que en la pasada Junta de Portavoces Bayona propuso incluir en el pleno de este miércoles una sesión de control al presidente de la Generalitat, Quim Torra, "y el presidente [Torrent] simplemente le ha desoído y ha incumplido el reglamento", ha asegurado.

Cs defiende que Torra debe someterse a una sesión de control más allá de que en el pleno de esta semana vaya a explicar la composición de su Govern ante la Cámara para que los grupos le puedan realizar preguntas de actualidad política: "Ya es presidente de la Generalitat desde hace varias semanas y ya está usando medios públicos".

Así, acusa a Torrent de proteger a Torra al decidir "unilateralmente que no haya sesión de control" en el próximo pleno pese a que Cs sostiene que el reglamento de la Cámara obliga a ello, y ha lamentado que al actuar así se subyuga el Parlament a la voluntad del Govern.

"Se desnaturaliza a la institución y pone al Parlament al servicio del Goverrn de la Generalitat, que está al mando de un presidente que es un radical conocido precisamente por sus discursos xenófobos", ha subrayado.

Sobre la polémica por la colocación de lazos amarillos en el hemiciclo por los políticos independentistas encarcelados o en el extranjero, ha confirmado que no se ha llegado a un acuerdo "por el momento" entre los partidos porque la propuesta hecha por Torrent no deja claro que no se puedan colocar símbolos en escaños reservados al Govern.

"Nos parece irrenunciable preservar los bancos del Govern de los símbolos políticos que pueda abrazar sólo una parte de la población", ha reivindicado Carrizosa, que ha pedido preservar la dignidad del Parlament y evitar mostrar las discrepancias políticas con simbología en el pleno.

QUERELLA CONTRA LLARENA

Preguntado por la demanda contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena interpuesta por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers en el extranjero, ha rechazado valorar las actuaciones judiciales pero ha acusado al exconseller y diputado de ERC Toni Comínn de "liarla un poco más".

"Tiene que hacer cosas como esta, que no llevan a ninguna parte y que sólo le alargan el modus vivendi, que esté cobrando sin venir a trabajar", ya que se encuentra en Bélgica pese a conservar su acta de diputado, ha recordado.