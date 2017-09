Política

Cs sigue adelante con la moción de censura en Cataluña pese a las reservas del PP

Ciudadanos mantiene su intención de presentar una moción de censura contra el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, aún no registrada, pese a las reticencias del PP, que trata de convencerles para que no lo hagan y evitar así que no se rompa la unidad de los constitucionalistas.