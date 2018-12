Cs critica a Sánchez por "engañar" a los españoles: "Iba a convocar elecciones y ahora piensa agotar la legislatura"

El secretario general del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "engaña" y "miente" a todos los españoles porque "dijo que iba a convocar elecciones pero ahora dice que piensa agotar la legislatura".

"Parece que sólo ve España desde las alturas del avión oficial y no nos cuenta la verdad y la realidad. Nos engañó a todos los españoles", ha señalado Gutiérrez este sábado en declaraciones a los medios.

Entre los "engaños" de Sánchez, el de la formación naranja ha destacado que "ha dado la política territorial a Torra"; que quiere aprobar unos Presupuestos "apoyado en Bildu, Torra y Rufián"; y que quiere "blanquear" a Otegi y "resituarlo" como un "político normal". "Sánchez lo único que hace es engañar. Le pedimos y exigimos que convoque elecciones", ha sentenciado.

En la misma línea, ha añadido que "no es capaz" de trasladar a ningún español las "21 exigencias" que le ha presentado Quim Torra. "Nos parece que eso no es el momento político que necesita España. No se puede hacer un pacto político con Torra", ha dicho.

Gutiérrez ha incidido en que hay que hacer consensos en políticas "que signifiquen mejoras para los ciudadanos" y "no mantenerse en el sillón a cualquier precio". Además, ha criticado que Sánchez le "ha dado la política económica a Podemos" y que va a "asfixiar" a la clase media y trabajadora porque "va a subir hasta ocho impuestos".

"Engaña nuevamente cuando le da al Gobierno vasco la política penitenciaria, el año en el que más homenajes a etarras se han producido, hasta 200 homenajes a etarras. Esto es una vergüenza y de esto Sánchez no nos dice nada", ha subrayado.

LOS ESPAÑOLES "DAN LA ESPALDA" A SÁNCHEZ EN LAS URNAS

En Andalucía, según ha apuntado Gutiérrez, los ciudadanos han tenido la oportunidad en las urnas de decirle a Sánchez "que se vaya". "Tenemos que exigir a Sánchez que convoque elecciones porque cada vez que se abren las urnas los españoles le dan la espalda. En Andalucía por fin se van a aplicar políticas para acabar con 37 años de clientelismo del PSOE", ha dicho.

"No sé qué le parece de peligroso a Sánchez un pacto con el PP, un pacto en el que hay 90 medidas para regenerar la vida pública en Andalucía", ha explicado el de la formación naranja, destacando que los ciudadanos "han dicho basta ya" en Andalucía.

En este sentido, ha incidido en que en Andalucía "se abre un nuevo espacio de centro reformista" donde "por fin" se van a aplicar políticas para "acabar con 37 años de clientelismo del PSOE". "Todos los ciudadanos van a ver que se puede hacer un cambio pensando en los andaluces y no en mantenerse en los sillones", ha sentenciado.

Por último, Gutiérrez ha rechazado hacer un tripartito en Andalucía y ha asegurado que han hecho "un pacto con el centralismo y el constitucionalismo". "El PSOE no quiere estar en ningún acuerdo que signifique centro político, quiere estar con los extremos, hacer pactos con Bildu, Torra y Otegi", ha concluido.