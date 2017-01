C's dice a Rajoy que su función es arrastrarle a reformas aunque no le gusten

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dicho hoy que no les sorprende el rechazo de Mariano Rajoy a la limitación de mandatos, porque el PP no es un partido reformista, pero ha advertido de que la función de C's es "arrastrarles" a aprobar reformas en contra de su voluntad.

Villegas ha rechazado así las declaraciones al diario de La Razón del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre que la limitación de los mandatos es propia de sistemas presidencialistas y, por tanto, no de España.

"Somos conscientes de que al PP no le gustan las reformas que pactó con Ciudadanos", ha dicho el vicesecretario general de C's, que ha reiterado la apuesta del partido por limitar los cargos ejecutivo en la vida pública a dos mandatos u ocho años, tanto del presidente del Gobierno como de los presidentes autonómicos.

Para Villegas, este planteamiento no tiene por qué darse también en la presidencia de Ciudadanos, ya que se propone para quienes controlan y gestionan un presupuesto público.

"No tiene nada que ver con otro tipo de cargos", ha recalcado el dirigente de C's, quien, no obstante, ha señalado que la decisión deben tomarlas los afiliados del partido, si se plantea la propuesta en la Asamblea Nacional de los próximos 4 y 5 de febrero.

Preguntado por la decisión de Patxi López de optar a la secretaría general de los socialistas y su proximidad a Pedro Sánchez, ha dicho que no les preocupa que haya un candidato u otro, pero ha insistido en que el PSOE debe participar en los grandes acuerdos del país y no instalarse en el "no".

En este sentido, ha señalado que su actitud ante los presupuestos generales del Estado, de anunciar un voto en contra sin conocerlos, "no es buena".

"Su postura debería ser de Estado y constructiva", ha resumido Villegas, quien ha subrayado que no se "identifica" con ningún candidato.

Preguntado por la ausencia de Carles Puigdemont e Íñigo Urkullu mañana en la Conferencia de Presidentes Autonómicos, ha opinado que tanto el presidente catalán como el vasco han quedado "retratados".

"Quien queda mal es quien no asiste", ha afirmado y les ha acusado de dimitir de sus responsabilidades al no acudir para defender los intereses de los catalanes y vascos.

Especialmente ha criticado a Puigdemont al considerar que únicamente está interesado en "procesos que no llevan a ninguna parte" a Cataluña.

Sobre los temas de la conferencia, ha señalado que espera que se produzcan acuerdos en temas claves, como la financiación autonómica, la educación o la sanidad, aunque ha precisado que el formato "no es el más adecuado para alcanzar acuerdos de fondo". "En todo caso es un foro en el que hay que estar", ha concluido.