Cs exige a Rajoy que aparte a Cifuentes y ponga a un candidato "limpio"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha pedido esta mañana al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "deje de encubrir las mentiras" de Cristina Cifuentes, la aparte de la presidencia y ponga encima de la mesa el nombre de un candidato del PP "limpio, si es que lo tienen".

"Cada día que pasa sin que Rajoy actúe, sigue encubriendo las actuaciones de Cifuentes. Entendemos que Rajoy sigue haciendo suyas las mentiras evidentes que en este caso ha expresado Cifuentes", ha dicho Villegas en una rueda de prensa.

Preguntado sobre las explicaciones que les ha pedido hoy el PP por frenar una denuncia interna contra el diputado de Cs Miguel Gutiérrez, que según ha publicado OKDiario supuestamente falseó su titulación, ha contestado que no frenaron la investigación, sino que la llevaron hasta el final y comprobaron que no había ninguna falsificación.

Ha añadido que el caso del polémico máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid es "una trama organizada de corrupción dentro de la universidad pública para favorecer los intereses de determinados cargos políticos".

Una "trama" en la que "ha habido de todo: máster regalados, sin haber hecho exámenes ni trabajos, actas falsificadas, amenazas, creación de coartadas para encubrir las irregularidades de Cifuentes y mentiras dichas a los madrileños".

Por ello, Villegas ha señalado que los madrileños "no se merecen seguir con una presidenta metida en este escándalo", para lo que Rajoy debe apartar a Cifuentes de su cargo.

"Posiblemente, Rajoy tiene cerca temas de corrupción en el PP, igual le faltan argumentos para decirle a Cifuentes que se aparte. Por el bien de los madrileños, que los vaya buscando y tome la decisión lo antes posible", ha indicado.

Preguntado sobre si se unirán a la moción de censura presentada por PSOE y Podemos, el secretario general de Ciudadanos ha dicho que después de que se le ponga a ésta una fecha y si Rajoy no saca a Cifuentes de la presidencia "se abre la opción de un cambio de Gobierno". "Quedarían abiertas todas las posibilidades", ha añadido.

"No queremos que haya un cambio de Gobierno, por eso pedimos que siga gobernando el PP, pero con un candidato que no haya mentido. Si Rajoy la encubre hasta el final no habrá más remedio que un cambio de Gobierno", ha manifestado Villegas.