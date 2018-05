Política

http://www.teinteresa.es/politica/Cs-Puigdemont-presidente-candidato-imputado_0_2009799077.html

Cs dice que Puigdemont no será presidente y reclama un candidato que no esté imputado

El secretario de Comunicación de Cs, Fernando de Páramo, ha asegurado este domingo que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no será investido y ha reclamado a los partidos independentistas que presenten a un candidato "que no esté imputado, que no esté fugado de la justicia y que respete las leyes democráticas".