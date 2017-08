Cs, PSC, PP y SíQueEsPot pedirán un informe jurídico sobre las leyes de ruptura

Así lo ha anunciado en rueda de prensa este martes el portavoz de Cs en el Parlamento regional, Carlos Carrizosa, que ha explicado que estos grupos han decidido presentar este escrito formal, después de que la Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces hayan rechazado pedir este informe.

En la reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces de este martes, Cs, PSC y PP han pedido un informe jurídico sobre dos asuntos: sobre la legalidad del contenido de la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica, y sobre por qué se dilata su tramitación cuando lo normal es hacerlo en la Mesa posterior al registro de la ley.

La mayoría independentista en la Mesa defiende que estos informes no son necesarios, y argumentan que las leyes todavía no se han tramitado por las "amenazas" del Estado y del Tribunal Constitucional (TC), por lo que los grupos contrarios a la independencia registrarán el escrito, que deberá responder Forcadell.

Carrizosa ha sostenido que JxSí y la CUP han rechazado esta solicitud porque cree que no quieren que los letrados emitan un informe contrario a estas leyes: "Es obvio que algo no quieren que se sepa. Es anómalo que la Mesa no quiera conocer la opinión de los letrados".