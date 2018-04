Cs insta al PP a zanjar el caso máster: La etapa de Cifuentes se ha acabado

El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ve "normal" que el PP no reconozca públicamente que ya baraja nombres para sustituir a la presidenta madrileña, pero le ha instado a tomar la decisión "cuanto antes" para "pasar página": "Se ha acabado ya la etapa de Cristina Cifuentes, y cuanto antes presenten un candidato, mejor para todos".

En declaraciones en los Desayunos de TVE, Aguado ha confiado en que en PP "reine la sensatez", que "nos ahorre todo este tránsito hasta la moción de censura" que ha planteado el PSOE y que ofrezca una persona alternativa a Cifuentes para presidir de forma interina la Comunidad hasta las elecciones de 2019.

Ha señalado que ya se barajan nombres, aunque ha dicho comprender que el PP no lo reconozca públicamente, pero ha pedido al partido de Mariano Rajoy que no dilate esta situación y "cuanto antes" presente su alternativa.

"Yo estoy deseando pasar página, dejar de hablar del máster o del prestigio de la universidad. Esta etapa hay que cerrarla cuanto antes, y la forma más sensata es que el PP, la lista más votada, proponga un candidato", ha subrayado.

De no ser así, si el PP "decide de forma irresponsable que sigue protegiendo" a Cifuentes, "tendrá que gobernar Madrid la segunda lista más votada (el PSOE), controlada y limitada por Ciudadanos".

Un gobierno en el que no entraría Cs, que además ha garantizado que no permitirá que Podemos gobierne en la Comunidad. "No quiero que Madrid sea gobernada por un partido que nos quiere freír a impuestos", ha apuntado.

Aguado ha criticado las "prisas" de Podemos y de PSOE por "repartirse las sillas", pero ha apelado a la prudencia y ha subrayado que el cálculo de Cs no es electoral, sino pensar en "lo menos dañino para los madrileños". "Nosotros los gobiernos queremos ganarlos en las elecciones, en 2019".

El portavoz de Cs ha reconocido que Cifuentes no le ha llamado ni directa ni indirectamente desde que estalló el caso del máster, algo que "alimenta más las sospechas de que algo raro está pasando", porque cuando ha surgido un caso polémico en la región "siempre había un contacto formal o informal para darnos su versión de los hechos".

"Nos hace pensar que algo huele mal", ha insistido.

Respecto al máster de Pablo Casado, Aguado ha afirmado que el diputado del PP "dio muchas más explicaciones en 48 horas que Cifuentes en 21 días", y ha dicho que no tiene "por qué sospechar" de él porque cree que "ha dado las explicaciones suficientes" y ha aportado documentación.