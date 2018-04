Cs pide al PP "a poder ser" esta semana un candidato alternativo a Cifuentes

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido hoy al PP que "a poder ser" nombre esta semana un candidato alternativo a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que esté "limpio" para gobernar en la Comunidad de Madrid en los próximos diez meses.

Aguado, que ayer dio de plazo hasta final de mes, ha considerado en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento regional, que es necesario poner en marcha el relevo en la Presidencia de la Comunidad de Madrid para frenar el "desprestigio" de la Universidad pública.

El portavoz de Cs ha reclamado a Cifuentes que "no alargue" el plazo demasiado tiempo: "Ya hemos puesto encima de la mesa que nos gustaría que antes de que acabe el mes de abril tengamos un candidato alternativo ocupando la presidencia de la Comunidad de Madrid para agotar esta legislatura, y llegar a las elecciones de 2019 con un Gobierno estable y con un panorama política que no nos lleve todos los días a estar hablando de escándalos del PP".

Tras conocer que las rúbricas de cinco de los seis profesores que firmaron las convalidaciones de Cifuentes están falsificadas, se ha preguntado hasta cuándo la presidenta madrileña va a seguir "parapetada" en la Puerta del Sol.

Ha mostrado su disposición a que el PP pilote lo que queda de legislatura hasta 2019 por considerar que es "lo más sensato y lo más razonable".

Aguado ha advertido de que si el PP se enroca y decide no ejercer su papel desde el punto de vista de la responsabilidad y el sentido común, entonces "tendremos que tomar decisiones políticas" y "no renunciamos a ningún escenario", aunque "esperamos no tener que llegar a eso.

"Pido a Cifuentes que dé un paso a un lado y que deje paso a un candidato alternativo dentro del PP para presidir de forma interina la Comunidad de Madrid", ha añadido.

El portavoz de Cs se ha preguntado "hasta cuándo protegerse a uno mismo intentando no dar explicaciones y no llegar hasta el fondo del asunto es permitible, tolerable, admisible".