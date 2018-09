Cs denuncia la "ralentización" en la supresión de los aforamientos por parte de PP, PSOE y Podemos en el Congreso

Los diputados de Ciudadanos en el Congreso Miguel Garaulet y José Luis Martínez han presentado este viernes en Murcia los dos escritos que han elevado a la Cámara Baja y la queja formal para exigir el desbloqueo de la ponencia que permitirá la modificación del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia; defendiendo su papel "como único partido, a nivel regional y nacional, que realmente tiene interés en eliminar los aforamientos".

Los escritos, con fecha de 15 de marzo y 27 de junio, así como la queja, exigen al presidente de la Comisión Constitucional que apremie a PP, PSOE y Podemos a que tengan listos sus ponentes para que el 10 de octubre, fecha en la que se reunirá de nuevo la Comisión, se pueda desbloquear la situación -con la votación de la enmienda sobre la inviolabilidad de los diputados y miembros del Consejo de Gobierno- y se pueda finalmente afrontar la reforma.

Una reforma que los diputados naranjas consideran que podría votarse finalmente antes de fin de año, "si realmente hay voluntad política de eliminar los aforamientos y no un postureo descarado por parte de PP, PSOE y Podemos".

Y es que, han criticado, "mientras el PP sigue mostrando sus contradicciones en este asunto y el PSOE sigue bloqueando la modificación del Estatuto de Autonomía en el Congreso, nos encontramos también con que Podemos es incapaz de responder siquiera a un correo para definir sus ponentes".

Garaulet ha lamentado, en este sentido, que ninguno de los tres partidos sumara su firma a la de Cs en sus escritos pidiendo agilidad a la comisión para afrontar con garantías la reunión del 10 de octubre "y que no se produzcan más retrasos injustificados".

El diputado nacional de Cs se ha preguntado "por qué PP y PSOE no tienen interés en agilizar la eliminación de los aforamientos, o por qué Podemos no es capaz de responder a un simple correo", lamentando la "pasividad, relajación y pérdida de criterio" de los tres partidos, a quienes "se les llena la boca", pero "lo que no son cuentas, son cuentos y aquí hay mucho cuento".

MAR MENOR Y REGANTES DE LORCA

Sobre el Mar Menor, el diputado José Luis Martínez ha destacado la "actitud contradictoria del PP, que tiene un mensaje en Madrid de vertido cero y agricultura sostenible y ecológica, pero que aquí en Murcia cuestiona sus propios informes, los de la ministra Isabel García Tejerina".

Martínez defiende que "la prioridad debe ser y es" para Ciudadanos "la defensa del Mar Menor, y lo contrario es pan para hoy y hambre para mañana. El PP, sin embargo, da muestras desde hace tiempo de que no tiene esa prioridad, como demuestra que no han elaborado todavía el plan gestión espacios naturales ni están por elaborar una Ley Integral del Mar Menor". Por lo que, a su juicio, "el problema del Mar Menor se llama Partido Popular".

Martínez también ha informado de que Ciudadanos va a trabajar para tratar de solventar la solución de gran parte de los 12.000 regantes de Lorca, la segunda comunidad más grande con 20.000 hectáreas.

En rueda de prensa, ha detallado, que un encuentro reciente con los regantes, éstos le transmitieron la necesidad de afrontar una gran inversión para garantizar el abastecimiento en la zona entre Hinojosa y Almendricos, que hasta ahora se dotaban con 20 hectómetros cúbicos procedentes de la desaladora de Águilas.

"Hay que hacer una inversión de casi 80 millones para mejorar estos abastecimientos. Hemos tomado nota y vamos a trabajar con el Ministerio de Transición Ecológica para aportar soluciones", ha finalizado Martínez.