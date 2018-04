Cs recurrirá la decisión de la Mesa del Parlament de querellarse contra Llarena

La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, ha anunciado que su grupo presentará en las próximas horas una petición de reconsideración para recurrir la decisión de la Mesa del Parlament de que la cámara se querelle contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por presunta prevaricación al impedir la investidura de Jordi Sànchez (JxCat).

En rueda de prensa, ha asegurado que el presidente del Parlament, Roger Torrent, utilizan la Cámara como "gabinete de abogados" de Carles Puigdemont y Jordi Sànchez (JxCat), teniendo en cuenta que la querella se presentará a petición del presidente.

"Ya basta. Torrent está siguiendo el mismo camino y los mismos errores que Forcadell", ha advertido Arrimadas, y ha asegurado que el presidente está fracasando y con la querella intenta taparlo.

También ha calificado de inadmisible que Torrent "presione a los jueces enviando cartas diciendo quién puede entrar en prisión y quién no", y presentando querellas que no cuentan con el aval de los grupos no independentistas ni de los letrados del Parlament.

"Su obligación es acabar con este proceso interminable y proponer a un candidato que pueda tener la mayoría necesaria, no tenga causas pendientes y pueda formar un Govern dentro de la legalidad", ha añadido.

Arrimadas considera cada vez más evidente que los independentistas "no quieren volver a la realidad, ni que se acabe el 155 ni enfrentarse a la realidad de las listas de espera y los barracones", teniendo en cuenta que proponen a candidatos que saben que no pueden ser investidos.

Además ha destacado que, si su recurso contra la querella no prospera, Cs pedirá "hasta el último detalle de toda la información" de este procedimiento, para que los catalanes sepan si se van a destinar recursos públicos.

"Espero que no se gasten recursos del Parlament en una querella política" como es la que se plantea contra Llarena, ha avisado.