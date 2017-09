Cs ve al Govern como "golpistas sin frenos" para declarar la independencia

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha tachado este viernes al Govern de ser unos "golpistas sin frenos" para declarar la independencia y ha calificado el referéndum del 1-O como un fraude.

En rueda de prensa, ha criticado la "performance" del Govern para explicar el dispositivo del 1-O y lo ha acusado de no respetar las leyes y dar un golpe a la democracia.

Carrizosa ha advertido de que el 1-O es "un fraude para declarar la independencia", ya que cree que no es un referéndum porque, a su juicio, es contrario a la ley, no tiene garantías y no se sabe cómo se va a producir el recuento y la supervisión de la votación.

También ha sostenido que este referéndum es una excusa para después declarar la independencia, por lo que reivindica que se debe impedir y convocar elecciones autonómicas: "Después de parar el golpe tienen que venir elecciones y después es muy urgente que haya diálogo".

LISTAS DE DIRECTORES

Después de que las consellerias de Enseñanza y Asuntos Sociales de la Generalitat hayan retirado las competencias de los funcionarios de las sedes electorales del 1-O, Carrizosa ha alertado de que el Govern "ya dispone de la lista de los directores afines y los no afines".

Ha acusado al Govern de pedir a los directores de colegios que se posicionen ideológicamente y de haber "utilizado el sistema educativo" en el proceso independentista, lo que cree que reduce la autoridad de los directores frente a los alumnos y los padres.

"La ideología se ha infiltrado en las aulas y han pedido a los niños que vayan a las manifestaciones. El Govern se ha amparado detrás de los niños para hacer lo que quieren hacer", ha criticado.