Cs insta al Gobierno a restituir la democracia en Cataluña sin esperar a que Sánchez "se aclare o haga cálculos"

En declaraciones a 'Los Desayunos de TVE' recogidas por Europa Press, ha insistido en que "cuanto más tiempo pierda el Gobierno con más dificultades se va a encontrar" y ha explicado que solo "un impulso político" puede solucionar la situación actual en Cataluña.

Villegas ha asegurado que, en caso de convocar elecciones autonómicas, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, saldría perjudicado, puesto que "los catalanes le castigarían con su voto en las urnas". "La salida democrática es convocar elecciones y que los catalanes podamos votar, pero votar de verdad, con censo y garantías", ha añadido.

Con respecto a la postura del PSOE, ha lamentado que todavía no haya tomado una decisión y ha dicho que "sería mejor que todos los partidos políticos actuasen en consenso con el apoyo socialista". No obstante, ha insistido en que "el Gobierno debe actuar y la democracia española no puede estar esperando a que el líder socialista, Pedro Sánchez, se decida".