Cs reprocha al Gobierno que presuma de no pagar ni un euro a Puigdemont cuando hasta ahora ignoraba cómo se financia

Ciudadanos ha reprochado este martes al Gobierno que presuma de que no saldrá ni un solo euro del erario público para financiar la estancia en Bélgica del ex presidente catalán Carles Puigdemont cuando hasta ahora ignoraba cómo sufragaba sus gastos en Bruselas, donde huyó para no tener que responder ante los tribunales españoles por su implicación en el proceso independentista.