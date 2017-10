Cs celebra que "por fin" el Gobierno y el PSOE apoyen aplicar el artículo 155 para convocar elecciones en Cataluña

Ciudadanos ha celebrado este jueves que "por fin" el Gobierno y el PSOE apoyen lo que la formación naranja venía defendiendo como la única salida democrática al conflicto en Cataluña, la aplicación del artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones autonómicas.

"Hace unas semanas nos decían que era imposible una salida democrática para Cataluña, que era imposible convocar elecciones, y parece que los que decían eso ahora se han reunido para ver cómo se convocan esas elecciones", ha dicho el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, en declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press.

Villegas ha aplaudido que el PP y el PSOE "se hayan dado cuenta de que no se puede seguir mirando para otro lado, que hay que afrontar el problema y dar voz a los catalanes" en unos comicios "con garantías". "Bienvenidos. Esperamos que, una vez que tienen claro cuál es la solución, sean capaces de aplicarla con eficiencia", ha indicado.

El dirigente de la formación naranja se ha expresado así poco después de que la secretaria de Igualdad del PSOE, la exministra Carmen Calvo, se reuniera en el Palacio de la Moncloa con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para terminar de perfilar las medidas que se adoptarán al recurrir al artículo 155 de la Constitución ante el desafío independentista del Gobierno catalán.

Aunque Rivera mantuvo un encuentro con el presidente del Gobierno este miércoles por la tarde, el comunicado que Ciudadanos difundió posteriormente solo decía que Mariano Rajoy se había comprometido con el líder de Cs a mantenerle informado sobre la manera concreta en que se aplicaría ese precepto. Rivera, por su parte, insistió en la necesidad de celebrar elecciones en Cataluña.

Tras conocerse la respuesta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requerimiento del Gobierno para que aclarase si había declarado o no la independencia, el líder de Cs pidió al Gobierno no caer en el "chantaje", pero no se ha pronunciado sobre la contestación del Ejecutivo a Puigdemont.

GARANTIZAR LA DEMOCRACIA Y LA SEGURIDAD

En declaraciones a laSexta, el secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha recordado que es el Gobierno el que tendrá que decidir su actuación. "Nosotros estaremos a su lado en todo aquello que sea para garantizar la seguridad y la democracia", ha dicho cuando le han preguntado si su partido respaldaría que el Ejecutivo asumiera el control de los Mossos d'Esquadra y las funciones de la Conselleria de Educación catalana.

Respecto a la última cita entre el Gobierno y el PSOE, De Páramo ha expresado su esperanza de que, pese a las discrepancias que ha habido entre el PSOE y el PSC en la cuestión catalana, los socialistas se posicionen junto a "la mayoría de los catalanes", en referencia a los no independentistas.

A la pregunta de si Ciudadanos no se va a reunir con el Ejecutivo, ha contestado: "El Gobierno nos informará, por supuesto, de todos los detalles. Nosotros también hemos estado en conversaciones y en reuniones a lo largo de estos días". Además, ha afirmado que su partido estará atento al Consejo de Ministros del próximo sábado.

Tanto Villegas como De Páramo han reivindicado a Ciudadanos como una fuerza política relevante cuando se trata de hablar de Cataluña. "Nosotros no gobernamos, pero somos los líderes de la oposición en Cataluña y representamos a muchos catalanes. El señor Rajoy lo sabe, Albert Rivera se lo ha explicado en muchas ocasiones, sabe perfectamente que nosotros somos clave desde el primer día", ha subrayado el secretario de Comunicación.

Cs, PRINCIPAL ENEMIGO DEL "NACIONALISMO REACIONARIO"

Además, Villegas ha señalado que el "nacionalismo reaccionario" ve a Cs como su "principal enemigo". "Efectivamente, lo somos; les vamos a dar la batalla en el campo ideológico", ha afirmado, acusando al PP y al PSOE de no haber hecho esa función porque durante 30 años se dedicaron a "contentar a los nacionalistas" a cambio de pactos de gobierno.

De Páramo incluso ha apuntado que si no se hubiesen alcanzado esos acuerdos y no se hubiese entregado "la llave del país" a formaciones como Convergència o ERC, quizás España se habría ahorrado "mucho" de lo que está sucediendo estos días en Cataluña.

"En cualquier caso, los catalanes también toman nota de eso", ha advertido tras recordar que el PP es la penúltima fuerza en el Parlament y que el PSC obtuvo en las últimas elecciones el peor resultado de su historia. Desde su punto de vista, algunos están "un poco nerviosos" por las encuestas sobre intención de voto, que auguran buenos resultados para Cs porque es una formación que defiende su posición "sin complejos".