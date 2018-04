Cs: Cifuentes no debe renunciar a másteres que no ha hecho, tiene que dimitir

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado que la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, "no tiene que renunciar a másteres que no ha hecho", sino dimitir o que el PP la aparte de su cargo.

Por eso, ha urgido al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, a que deje de "encubrir" a Cristina Cifuentes y designe a un candidato que agote la legislatura porque, a su juicio, que sea el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, quien lo haga sería "menos sensato".

Villegas, en declaraciones en el Congreso, ha pedido a Rajoy que salga de su "inoperancia" y su "letargo", y adopte la única decisión que tiene que tomar, que es relevar a la presidenta madrileña para que en Madrid haya un Gobierno "normal".

Ciudadanos no se ve todavía en el escenario de que sea Gabilondo el presidente de la Comunidad y de ahí que no se hayan planteado hablar con el PSOE sobre la moción promovida por los socialistas contra Cifuentes y que aún no tiene fecha para su debate.

Según ha dicho, cuando el PP se enfrenta a decisiones de este tipo es habitual que "mientan" e intenten "desviar la atención", pero los madrileños "no se dejan engañar" y están esperando a que Cifuentes se haga responsable de sus acciones.

Ha pedido al PP que deje de "tomar el pelo" a la gente, insistiendo en que la presidenta de Madrid debe asumir sus responsabilidades "por sus mentiras y posibles delitos".