Cs dice que Cifuentes no es una "heroína" porque sabía lo que estaba pasando en el Canal y no lo denunció antes

"Cuando estaba usted en el último escaño tendría que haber levantado la voz, tendría que haber dicho 'esto no se puede hacer, esto está mal' pero no lo hizo, porque usted no es una heroína, aunque se ponga camisetas de Khaleesi y nos haga pensar que viene a salvarnos", ha dicho Zafra dirigiéndose a la presidenta regional durante el pleno monográfico sobre el Canal de Isabel II.

El diputado de Ciudadanos ha constatado que en los casi dos años de gobierno de Cifuentes no ha visto ningún reconocimiento al expresidente Ignacio González, a quien solo ha visto en dos ocasiones, cuando ha comparecido en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Comunidad de Madrid de la Asamblea. "Usted sabía que tarde o temprano nos íbamos a reunir todos aquí para hablar de esto y a nadie le gusta una foto con alguien que sabe que va a acabar en la cárcel", ha espetado Zafra.

"¿Cómo va a ser la heroína si sabía de sobra lo que iba a ocurrir? ¿Acaso vale de algo una apuesta cuando se saben los resultados?", ha dicho Zafra, quien ha reprochado a los populares que, a su juicio, la gran mayoría de ellos sabían lo que estaba pasando, porque "es muy difícil entender que una empresa pública gane dinero y nadie pregunte de dónde viene".

Tras acusar a los populares de no hacer "nada", ha preguntado cómo va a creerse que la próxima vez que vuelva a pasar esto van a hacer algo.