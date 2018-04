Cs dice que Cifuentes "se está hundiendo en arenas movedizas" y acusa a PSOE y Podemos de querer "ocupar la silla"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado este martes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, "se está hundiendo en arenas movedizas" por la polémica de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y ha afeado a PSOE y Podemos que estén tratando de ocupar la silla, al plantear la posibilidad de una moción de censura.

Así lo ha indicado Aguado en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, con motivo de que este miércoles la dirigente madrileña vaya a comparecer ea las 16.30 horas en un Pleno extraordinario en la Cámara regional para aclarar lo ocurrido con el expediente de su máster.

"A quince días después que la presidenta diera cerrojazo informativo y dejara de dar explicaciones, lo que tenemos claro es que algo huele muy mal. Cuando en la Comunidad tenemos a una presidenta que de ir en plantó en plató y reaccionar ante cualquier noticia, ahora llevamos 15 días esperando a que salga de Sol, de la cueva y que aporte pruebas", ha señalado.

Así, ha lamentado la nueva información publicada por 'eldiario.es' en la que algunos alumnos aseguran que a la hora de hacer los exámenes presenciales Cifuentes no acudió a las aulas. "Hoy tenemos una nueva noticia que afecta a la presidenta regional. Nosotros creemos que la presidenta regional se está hundiendo en arenas movedizas que ha provocado ella misma, tenemos una presidenta que está en modo Rajoy, que ha dejado de ser presidenta de carne y hueso que sale a la carrera de los plenos para no dar explicaciones", ha criticado.

Por ello, el portavoz de Ciudadanos ha augurado que en el Pleno de este miércoles puede que la dirigente autonómica ponga "el ventilador" e intente afectar a otros partidos con otros temas. "La presidenta está más cómoda poniendo el ventilador que dando explicaciones, porque lleva 30 años en el PP. Es Mariano Rajoy 2.0, cuando no tiene que dar explicaciones porque no le benefician no las ofrece", le ha vuelto a espetar.

En caso de que judicialmente la presidenta regional resultara imputada, Aguado ha asegurado que, en ese caso, exigirían su dimisión; mientras que desde el punto de vista político esperarán a la comparecencia de mañana de Cifuentes y dependiendo de "si son convincentes o no" las explicaciones que aporte tomará la decisión política que tengan que tomar y serán "contundentes".

"A partir de ahí tomaremos la decisión política más adecuada para los madrileños, no antes. Entiendo que estén obsesionados con presentar mociones cada seis meses --PSOE y Podemos--. Veremos qué decisión política adoptamos y le dejamos la imprudencia a PSOE y Podemos y nos centraremos en exigir responsabilidades y ser contundentes", ha insistido.

CRÍTICAS A PSOE Y PODEMOS

Además ha afeado a los socialistas y a la formación morada que su prioridad es "ocupar la silla", más que "conocer la verdad", y ha criticado que estén más preocupados por sus propios intereses que buscar la verdad de todo esto". "Si quieren presentar una moción que la presenten, hacen una oposición clásica y la nuestra es más responsable", ha sostenido.

Asimismo, el portavoz de la formación naranja ha sostenido que esperan las pruebas que "están demandando todos los madrileños", el Trabajo de Fin de Máster (TFM), el intercambio de correos entre el director del máster y la alumna, o qué explique por qué el mismo día que se celebraba la victoria de la Eurocopa estuviera presentando su TFM.

"Confío en que dé explicaciones y todo esto quede en un malentendido, el daño ya está hecho el daño a la propia imagen y a la universidad ya está hecho y esperemos que el prestigio no se vea dañado", ha agregado.

El portavoz de Ciudadanos, al ser preguntado sobre si se vería afectado su pacto de investidura, ha vuelto a insistir en que va más allá este asunto, porque se puede estar hablando de un delito que es "manipular el expediente académico".

Por último, Aguado ha señalado que el PP podría haber dado antes las explicaciones y luego presentar una querella contra el periódico si consideran que han vulnerado su honor. A su juicio, parece que quieren "agarrarse a la querella y que el tema esté judicializado".