Cs insta a Cifuentes a bajar impuestos: "¿Sabe por qué para usted no es el momento? Porque no hay elecciones"

"¿Por qué se empeña en no bajar impuestos en la Comunidad de Madrid? ¿Sabe por qué para usted no es el momento adecuado? Porque no estamos en elecciones", ha denunciado Aguado en el debate sobre el estado de la región, donde ha reprochado las palabras de Cifuentes de ayer diciendo que cumplirá su compromiso de bajar impuestos pero no ahora.

Se trata de un tema espinoso entre Ciudadanos y PP, ya que la formación naranja ha puesto como condición para apoyar los presupuestos de 2018 que Cifuentes baje el IRPF, algo que la presidenta ha rechazado por ahora.

"Le propongo que bajemos impuestos, que bajemos impuestos ahora. De nada sirve llevarlos en el programa electoral", ha insistido Aguado, quien ha considerado que ha llegado el momento de "aterrizar los datos macro y que se vea en el bolsillo" de los madrileños".

El portavoz de la formación naranja ha señalado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "traicionó" a los madrileños con sus recortes, subida del IVA y la reducción de prestaciones por desempleo. Según ha apuntado, llevó a cabo más de treinta subidas de impuestos, el IRPF, cinco veces, el IBI o el Impuesto de Sociedades.

"No me hable de que lo llevan en el programa. La credibilidad de su programa es cero, es papel mojado. Ni yo ni mi partido queremos ser como ustedes", ha señalado el portavoz de formación naranja, quien ha expuesto que las bajadas de impuestos se pueden hacer cuando la coyuntura económica es favorable, y a su juicio, en la comunidad lo es, y cuando hay voluntad política, y por parte de Cs, la hay.

El portavoz de Ciudadanos ha continuado argumentando que en el Congreso de los Diputados PP y Cs están llegando a acuerdos para bajar impuestos y ha sacado pecho indicando que en dos años Cs ha conseguido que en Andalucía se baje en dos puntos el IRPF y casi suprimir el Impuesto de Sucesiones, cosa que, en su opinión, el PP no ha hecho en 35 años en la oposición.