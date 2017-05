Cs afea que Cifuentes critique por primera vez a la Guardia Civil cuando "aparece su nombre en un informe"

Así lo ha dicho Aguado en la Real Casa de Correos después de que ayer se conociera un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que le atribuye los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en relación a las adjudicaciones del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.

"Me extraña. Es la primera vez que escucho a Cifuentes criticar a la Guardia Civil. Debe de ser porque como aparece su nombre en el informe entonces la Guardia Civil no vale lo que dice y le quita prestigios me parece que hace un flaco favor a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (CFSE) que hacen una excelente labor, y sus informes son para tener en cuenta, al menos políticamente", ha señalado.

A juicio de Aguado, "cuando la Guardia Civil recoge tu nombre en un informe por lo menos hay que plantearse los hechos, el porqué y no criticar al mensajero, la Guardia Civil". "Ayer la señora Cifuentes tendría que haber hablado de los hechos y no cuestionar el informe de la Guardia Civil", ha señalado.

Ante esta situación, lo que quieren es que Cifuentes dé explicaciones en la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid acerca de si conocía o no la financiación irregular del PP en la Comunidad de Madrid y si recibía instrucciones de Ignacio González y de Esperanza Aguirre para firmar esos contratos que ahora parecen irregulares.

"Cuando la Guardia Civil considera que hay una persona que era conocedora de la firma de unos contratos que eran irregulares hay que llamarla a comparecer", ha sostenido para añadir que hay que "defender su inocencia de Cifuentes" y "no hay que apostar por vías más radicales". A su juicio, "hay que ser prudentes porque a día de hoy parece que el juez no le va a imputar.

"Si la señora Cifuentes resultara imputada haríamos exactamente lo mismo que hemos hecho en Murcia que es pedir su dimisión", ha indicado Aguado, que ha dicho que "a día de hoy el acuerdo de investidura no se ha roto" y "es la única herramienta útil para frenar al PP, para evitar que el PP vuelva a las andadas".

"La única herramienta para garantizar que el PP cumpla una serie de exigencias que con mayoría absoluta no habría hecho", ha continuado Aguado, quien ha señalado que "a mitad de partido" no van a cambiar las reglas de juego y en tanto en cuanto el acuerdo de investidura se respete y los imputados por corrupción abandonen sus cargos públicos, no romperán el acuerdo.