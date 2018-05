Cs Cantabria inicia los trámites para crear una comisión de investigación sobre las "irregularidades" en sanidad

Ciudadanos (Cs) Cantabria va a iniciar los trámites y las conversaciones con los grupos del Parlamento de Cantabria para crear una comisión de investigación en la Cámara regional sobre las supuestas "irregularidades" o "ilegalidades" en la contratación en esta legislatura en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) porque "no le han convencido" las explicaciones de la consejera del área, María Luisa Real (PSOE), ni sus "excusas peregrinas".

Así lo han anunciado este lunes, en rueda de prensa, el portavoz de Cs en la comunidad, Félix Álvarez, y el portavoz parlamentario de la formación naranja, Rubén Gómez, quienes consideran que ni en la reciente comparecencia de Real ni en la del gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Julián Pérez Gil, ni del subdirector de Gestión Económica, Javier González, se "no se han explicado" varias cuestiones sobre algunos de los aspectos denunciados en relación a este "turbio asunto" y creen que deben ser aclarados "detalladamente" y ponerlas "negro sobre blanco".

Cs ha aclarado que con la comisión que pretende impulsar lo que busca el partido naranja es "saber la verdad" y "depurar" las "responsabilidades políticas" de lo ocurrido ya que, según han señalado, las "judiciales" irán, "si deben ir", por el camino de los tribunales y serán los jueces los que decidirán.

Por el momento, IU y el PP ya han llevado el asunto a la Fiscalía, que ha abierto diligencias de investigación en relación a estas supuestas "irregularidades".

Inicialmente, fueron denunciadas el pasado febrero por la jefa del Servicio de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, en un email remitido al gerente del Servicio, Julián Pérez Gil, y a la consejera que se hizo público en mayo por un medio de comunicación.

A ellas, se han añadido, pos las de partidos como el PP, que han añadido algunos nuevos aspectos, o las del Sindicato Médico.

CONDICIONES 'SINE QUA NON'

Desde Cs, que en el Parlamento regional tiene un diputado, integrado en el grupo mixto, "esperan" que el resto de grupos apoyen la creación de esta comisión.

La formación naranja ha aclarado que tienen algunas condiciones "sine qua non" para que esta comisión no se vaya "por las ramas". Entre ellas insiste en que cuando se cree debe tener ya una "fecha de inicio" y también "de final" y considera que ésta última no debe ser más allá de noviembre de este año. También quiere que las comparecencias sean "cerradas".

Además, cree que lo que debe de investigarse en esta comisión es lo que ha ocurrido en las contrataciones del SCS en esta legislatura pues es a este periodo al que se refieren las denuncias existentes.

Cs ha tachado de "vergonzosas" algunas de las explicaciones y justificaciones de la consejera de Sanidad en su comparecencia del pasado viernes.

Así, han criticado que Real intentara, según han apuntado Álvarez y Gómez, presentar al SCS como un ente "autónomo" cuando, la formación naranja, es la consejera "la primera y última de las responsables de lo que ocurra en la Consejería de Sanidad y también en el Servicio Cántabro de Salud".

Pero, según Álvarez, "lo más decepcionante de todo" de la comparecencia de Real es que intentara "justificar" todas esas presuntas "irregularidades", "rescatando actuaciones pasadas del PP" y afirmando que en la pasada legislatura también ocurrían.

"¿Y eso le consuela a usted, que el PP también lo hacía? ¿Seguimos con el y tú más?, le ha preguntado el portavoz autonómico de Cs a la consejera, a la que ha acusado de recurrir a los "viejos vicios" del bipartidismo, contando en este caso, a su juicio, con la "complacencia" del PRC, socio del PSOE en el Gobierno bipartito.

Álvarez ha insistido en que Cs "no dice que no" ocurrieran irregularidades en el SCS en la época del PP pero le ha recordado a Real que lo que se ha denunciado ahora corresponde a la presente legislatura.

"No se trata del PSOE, ni del PP, ni del PRC, ni de la consejera ni de nosotros. Se trata de la sanidad de Cantabria y la salud de todos los cántabros", ha subrayado Álvarez.

Desde Cs se cree que, a la vista de lo que se tardó en conocer la denuncia de la jefa de Contratación del SCS y el hecho de que no fuera el Ejecutivo quien la diera a conocer, el Gobierno ha intentado pasar "de tapadillo" sobre este tema.

En este sentido, la formación insiste en que el hecho de que Cs, ante la "gravedad severa" de lo denunciado, quiera conocer lo ocurrido no significa "en ningún caso" poner en duda la "profesionalidad" y "buen hacer" de los funcionarios del Servicio ni hacer "causa general" contra el SCS.