Cs de Baleares reitera al socialista Alcover que deje su escaño tras su imputación en el caso Sa Nostra

Por su parte, el diputado del PSIB Vicenç Thomàs ha asegurado que el partido está "completamente convencido" de la inocencia de Alcover y ha explicado que el código ético "deja muy claro que solo se pide la dimisión de un miembro de la formación cuando se haya producido la apertura de juicio oral".

Asimismo, el diputado socialista ha indicado que como no se está en esa situación no pedirán su dimisión. "Alcover tiene que comparecer ante la Audiencia porque está sujeto a investigación pero no se le acusa, hay una denuncia no una querella", ha añadido.

Desde Cs, en cambio, creen conveniente que Alcover dé explicaciones y han insistido en que para ello lo mejor hubiera sido que se creara una comisión de investigación, "pero los dos partidos mayoritarios lo bloquearon".

"Nos hubiera gustado saber qué paso desde el punto de vista político", ha sostenido Pericay, quien ha asegurado que reiterarán que esta comisión se cree si en 2019 son una pieza clave para formar Govern.