Cs dice que el caso de los contratos de la Asamblea de Madrid "es más serio" de lo que venden "el PP y Cifuentes"

Así se ha manifestado Zafra en los pasillos de la Cámara autonómica tras conocer que la la Audiencia Nacional ha citado en calidad de investigada a la exresponsable de los servicios jurídicos de la Asamblea, Sonsoles Recoder, por la adjudicación de dicha cafetería, un caso en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también implica a Cifuentes.

"Me parece lo más lógico esta decisión de la Audiencia de llamarla por el caso Cafetería, donde la UCO decía que Cifuentes podía estar entrometida. Me parece lógico porque Recoder se acogió a su derecho a no declarar en la comisión de investigación, donde todos apuntaron a ella sobre la adjudicación del servicio de la cafetería", ha dicho el portavoz adjunto de Ciudadanos.

De hecho, ha criticado que el PP "quiso cerrar en falso" este asunto en la comisión de investigación como si fuera "una broma que se ha inventado la UCO". "Ahora por suerte el juez quiere saber más del tema y volvemos a tener en el aire si Cifuentes tuvo que ver o no en una adjudicación fraudulenta. Para nosotros nos preocupa mucho este tema porque es una situación escabrosa y por desgracia no vamos a poder saberlo hasta que un juez nos diga quién ha metido la mano", ha dicho.

Zafra ha insistido en que la ahora imputada "guardó silencio ante acusaciones muy graves" en la comisión de investigación, donde los miembros del comité de expertos que se encargaba de la adjudicación de dichos contratos señalaron que hicieron lo que dijo ella.

"Pero si Recoder tiene una versión distinta y dice ahora que había más persona en esta adjudicación, lo que veremos al final es que aquí había el chanchullo de siempre en la Comunidad, que se adjudicaron cosas como no se tenían que adjudicar, a personas cercanas al PP, como en este caso a Arturo Fernández", ha apuntado.

Por eso, el parlamentario de Ciudadanos ve bien que el juez del caso "haya tomado cartas en el asunto". "Por desgracia, el PP cuando le conviene se toma en serio a la Guardia Civil y cuando no le conviene, no. Sin duda es realmente preocupante. Cifuentes puede ser llamada en calidad de testigo e imputada, pero no sé si se dará ese paso. Teniendo en cuenta cómo es el PP, que mes sí o no nos encontramos cosas como ésta, como la UCO entrando en la Consejería de Transportes para investigar contratos de otros años, pues uno no puede poner la mano en el fuego por nadie, como se ha demostrado", ha concluido.