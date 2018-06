Cruz Roja desplegará cien camas y un albergue provisional para atender a los migrantes del Aquarius

El secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna, Elhadj As Sy, el presidente de Cruz Roja España en Valencia, Rafael Gandía, el jefe de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja, Íñigo Vila, y el responsable del programa de migrantes, José Sánchez, han ofrecido este sábado una rueda de prensa para explicar el dispositivo de acogimiento, en el que participarán mil efectivos de esta organización humanitaria.

De este modo, Cruz Roja repartirá mil kits con calzado, ropa, productos de higiene y barritas energéticas para bebés de de 6 a 18 meses, así como 15 toneladas de productos alimentarios, entre agua, fruta y alimentación. Asimismo, dispondrá de 20 vehículos sanitarios y de logística.

En concreto, desplegará 80 efectivos en la zona de desembarco y otras 200 en el recinto del puerto. El resto de los mil efectivos estará en la zona del albergue y para rotaciones de turno.

Al respecto, el presidente de Cruz Roja en Valencia ha destacado que se trata de un "operativo complejo" en el que participa "un grupo extenso de organismos" que "van a colaborar y se están coordinando para que todo salga a la perfección".

Gandía ha señalado que es difícil saber cuántos se quedarán en España porque dependerá, entre otras cuestiones, de si quieren quedarse o seguir en su trayectoria migratorio. De hecho, han comentado que Italia y España son puntos de entrada pero no suelen quedarse aquí.

Por su parte, el responsable del programa de migrantes, José Sánchez, ha explicado que se prestará en el puerto una primera atención psicológica a los 629 pasajeros, 106 en el Aquarius y 250 y 274 que viajan en los buques de la Marina Italiana, porque vienen de "un trayecto migratorio muy complejo y necesitan saber que han llegado a un lugar seguro donde puedan rehacer su vida".

Después, tras la primera asistencia sanitaria y el proceso de filiación por parte de la policía, los equipos de asesoría legal de Cruz Roja les ayudarán en la tramitación de expedientes y documentos.

Asimismo, trabajarán con ellos desde primer momento para ayudarles en su " integración sociolaboral" mediante "el conocimiento del idioma, la cultura y la sociedad en la que van a vivir" y la profundización de sus habilidades para que puedan encontrar trabajo. Se trata de detectar sus necesidades para darles respuesta para que puedan integrarse de forma autónoma en el país", ha explicado.

ESPECIAL ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE TRATA Y MENORES

Del mismo modo, prestarán una especial atención a las mujeres para detectar si alguna de ellas ha sido víctima de trata y a las necesidades de los 123 menores que llegarán. Los que viajen solos irán a centros de acogida, en los que recibirán la misma atención que el resto de menores en situación de desamparo. Al respecto, han recordado que en España nunca se expulsa a los menores que llegan.

Además, el equipo de sensibilización e información ante emergencias (ESIE) de Cruz Roja en la Comunitat Valenciana atenderá a los niños y jóvenes con una ludoteca como vía para la distensión.

Por su parte, el jefe de Emergencias, Íñigo Vila, ha incidido en que tratarán de que el tiempo que permanezcan en el puerto sea "el menor posible" porque "no es un espacio cómodo para trabajar".

Asimismo, ha explicado que estarán en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para ir "poco a poco valorado la situación" y "derivándoles a las diferentes plazas de la Comunitat Valenciana y de las otras comunidades que se han ofrecido".

Los responsables han recalcado que el dispositivo diseñado para acoger a estos inmigrantes es el "habitual" de Cruz Roja, aunque sea "extraordinario" para el puerto de València por el número de migrantes que llegan a la vez.

Sin embargo, han recordado que en tan solo 48 horas han llegado mil personas a Tarifa, Motril y Cádiz y han descartado que haya migrantes de primera y de segunda. Así, han recalcado que se les prestará exactamente la misma atención que a los que lleguen en la flotilla del Aquarius.

ABORDAR LAS CAUSAS

El secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna, Elhadj As Sy, ha exigido a los Gobiernos "su compromiso" para "saber gestionar esta situación" porque ha advertido de que los movimientos migratorios van a continuar si no se abordan sus causas, si no hay paz y desarrollo en los países de origen".

Asimismo, ha recordado que sin las ONG SOS Mediterráneo y MSF "no habría personas migrantes vivas" y ha agradecido a la sociedad y al Gobierno español que los haya acogido cuando "otros los han rechazado y mirado hacia otro lado". Por ello, ha explicado que ha querido acompañar a Cruz Roja española, que ha atendido a unos 200.000 refugiados en una década.

Al respecto, ha recalcado que ""proteger y acompañar a los migrantes en tránsito y en su destino" es un lema de Cruz Roja con independencia de su estatus legal porque "no pensamos que una persona pueda ser ilegal" y al respecto ha puesto de relieve que muchas organizaciones humanitarias "se encuentran con obstáculos de sus propios Gobierno.