Críticos de Ciudadanos piden anular las primarias del próximo fin de semana por "vulneración de los Estatutos"

En la reunión que mantuvo el pasado 19 de noviembre, el Consejo General --el máximo órgano del partido entre congresos-- aprobó un cambio en los Estatutos. Decidió que la votación para escoger al próximo presidente y a su Comité Ejecutivo se hará no en la Asamblea General, como establecen los Estatutos vigentes, sino una semana antes, con participación de toda la militancia y por vía telemática.

Según las actas de esa reunión celebrada en Barcelona, a las que TranC'sparencia no ha logrado acceder hasta este mes de enero, la modificación estatutaria salió adelante con el voto a favor de 30 miembros y el voto en contra de otros 13.

Diego Gutiérrez, uno de los portavoces del grupo crítico, ha afirmado en una rueda de prensa que en esa sesión del Consejo General se produjo "una vulneración flagrante de los Estatutos de Ciudadanos", que "dicen que cualquier modificación estatutaria que haga el Consejo General tiene que ser por mayoría absoluta de sus miembros".

De acuerdo con los Estatutos, el Consejo General está compuesto por el presidente, el secretario general y tres miembros más del Comité Ejecutivo, 60 vocales elegidos por la Asamblea General y los principales cargos públicos electos en listas de C's o una representación de los mismos en número no superior a cinco.

NO SE ALCANZÓ LA MAYORÍA ABSOLUTA NECESARIA

Por lo tanto, si está conformado por "al menos 65 miembros" --los 60 vocales electos más los cinco miembros de la Ejecutiva--, entonces "la mayoría absoluta serían por lo menos 33", y en la reunión de noviembre "solo hay 30 votos" ha explicado el portavoz. La normativa estipula que los Estatutos se podrán cambiar provisionalmente si así lo acuerda la "mayoría absoluta del Consejo General, a propuesta del Comité Ejecutivo, en sesión extraordinaria convocada expresamente a tal efecto".

Puesto que TranC'sparencia considera que la modificación estatutaria que se hizo es "nula de pleno derecho" y, además, en un tema "capital" como es la elección de la dirección del partido, ha solicitado que se anulen las primarias y se suspenda el proceso de presentación de candidaturas del lunes y el martes de la próxima semana. En su opinión, la votación debería hacerse en la propia Asamblea General, fijada para el 4 y el 5 de febrero.

En el caso de que la Ejecutiva no atienda su solicitud, pedirán a todos los afiliados su "abstención", para no participar en un acto que "no se ajusta a la legalidad del partido". De momento, están a la espera de una respuesta por parte del Consejo General, el Comité Ejecutivo y la Comisión de Garantías, tras haberles transmitido su queja.

Gutiérrez ha dicho que aunque ahora no se plantean llevar su denuncia a los tribunales, TranC'sparencia "no descarta ninguna posibilidad".

Por otro lado, ha denunciado que "nadie sabe de forma exacta cuántos miembros" componen el Consejo General ni quiénes son. Otro portavoz de TranC'sparencia, José María del Romero, ha dicho que la justificación que les da la dirección de Ciudadanos --que la identidad de los consejeros no es pública "por su seguridad", porque son catalanes y pertenecen a un partido antinacionalista-- es en realidad "una excusa".

PRESENTAN COMPROMISARIOS EN TRECE CCAA

Respecto al proceso de presentación de enmiendas a las ponencias de Estatutos, valores y estrategia política promovidas por la dirección de C's, Gutiérrez ha celebrado que finalmente se vayan a debatir en el congreso las enmiendas a la totalidad que presentaron al ideario y los Estatutos.

Del Romero ha señalado que TranC'sparencia está en condiciones de presentar compromisarios para la Asamblea General en trece comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, Galicia, Aragón, La Rioja, Murcia, Madrid, Extremadura, Canarias, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla y León.

Según Gutiérrez, TranC'sparencia cuenta con un apoyo "más que razonable y sólido en toda España", y "lo normal sería que ese apoyo se trasladase a la elección de compromisarios". No obstante, ha recordado que la elección se hará por voto telemático, en el que los críticos no confían porque "no cumple los requisitos mínimos de limpieza, publicidad y garantía democrática".

Por otra parte, han criticado que las listas de candidatos a compromisarios, que se votan este fin de semana, en muchos casos se hayan publicado en la zona de afiliados de la web en un orden que, a su juicio, beneficia a la dirección del partido y perjudica a quienes no coinciden con ella.

Según han precisado, en primer lugar aparecen los aspirantes a compromisarios que respaldan la candidatura del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y en último lugar los representantes que propone TranC'sparencia.

María del Carmen Prieto, diputada del Parlamento de Andalucía que redactó la enmienda al ideario y que se presenta para ser compromisaria en la Asamblea General, ha denunciado la "deriva antidemocrática" que, desde su punto de vista, ha emprendido C's.

"He venido para reivindicar la importancia" de TranC'sparencia como "los garantes auténticos del Movimiento Ciudadano y de los ideales que nos trajeron a este partido y en los que todavía creemos", ha manifestado.