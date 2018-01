Crespo (PP-A) critica que Díaz "no haya llevado a cabo ya" la rebaja del IRPF recogida en el pacto de legislatura con Cs

"No entendemos que, en este momento, no se haya llevado a cabo ya la rebaja del IRPF", ha trasladado Crespo, quien ha añadido que su partido elevará a la cámara autonómica una propuesta de ley que, a su juicio, es "de justicia para que los andaluces no seamos los españoles que más pagamos".

En declaraciones a los periodistas en Viator (Almería), ha remarcado que Andalucía "es una de las comunidades en la que más impuestos se pagan y más altos" y ha insistido en que los 'populares' quieren impulsar leyes encaminadas a paliarlo.

Al hilo de esto, ha hecho alusión a la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones pactada entre PSOE y Cs para hacer referencia a que el PP-A "cree en una fórmula más ambiciosa, en el modelo de Madrid, con el 99 por ciento de bonificación" y abogar porque las "donaciones también estén exentas".

"Si un padre o una madre quiere ayudar a un hijo a primeros de año porque está en una situación económicamente difícil, creemos que debe estar exento. Por eso creemos en una reforma mucho más ambiciosa que la planteada en los presupuestos para 2018", ha subrayado.

Crespo se ha pronunciado, asimismo, sobre la negociación para un nuevo modelo de financiación autonómica para recordar que el actual no fue votado por su partido. "El PP no lo votó, ni lo impulso. Fue el PSOE con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y fue aplaudido por Susana Díaz o por José Antonio Griñán. No es el que el PP quería y vamos a impulsar esa modificación", ha dicho.

En esta línea, ha considerado que lo importante para Andalucía, al margen de que reciba más dinero "como queremos", es que se ejecute. "Hay que gastar el dinero y el PSOE no es capaz de gobernar, dejándonos el 2017 como un año en blanco. Pedir más recursos es ilusiorio si no se ejecutan", ha advertido Crespo, para quien también resulta "imprescindible un gran acuerdo" al respecto de la reforma del modelo entre PP y PSOE para, así, dar "un paso adelante en la solidaridad entre comunidades".