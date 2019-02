Covite denuncia un nuevo homenaje a un expreso de ETA en el campus de la UPV/EHU en Vitoria

En un comunicado, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha indicado que los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles en el citado campus, donde "un grupo de personas se concentró en los exteriores del Aulario de las Nieves portando pancartas para reclamar la excarcelación de los presos de ETA y con el fin de rendir honores al exrecluso fallecido, que fue excarcelado hace más de un año por la justicia francesa por enfermedad y que recientemente falleció en su casa rodeado de los suyos".

A su juicio, "la presencia de encapuchados en un espacio destinado a la educación" y la celebración de este acto son "hechos muy graves", por lo que ha urgido a la rectora de la UPV/EHU, Nekane Balluerka, "que se pronuncie y explique de qué forma la UPV ha procedido ante estos hechos".

Asimismo, ha pedido a las autoridades de la Universidad que *"adopten medidas urgentes para frenar todo tipo de actos que enaltezcan a los terroristas y humillen a las víctimas". Además, Ordóñez ha recordado que estos hechos han tenido lugar "justo un día antes de que el alumno que sufrió la paliza en el campus de Vitoria dirigiera una carta a la rectora, en la que manifestaba sentir un miedo enorme de estar en la Universidad debido a la presencia de alumnos radicales".

Para el Colectivo, la UPV/EHU tiene "el deber de no hacer oídos sordos y acabar de una vez con ese clima de miedo que reina en el campus". "Es intolerable que todavía hoy los herederos del odio en el País Vasco continúen paseándose por la UPV como si fuera su casa", ha destacado la presidenta de Covite que ha subrayado que "no puede ser que la rectora haga como si no pasara nada mientras unos encapuchados toman el campus y llevan el miedo hasta las facultades".

"Ya se lo advertimos por carta a la señora Balluerka y hoy lo volvemos a hacer, hechos como el de la paliza pueden volver a ocurrir si los radicales continúan siendo protagonista en la universidad", ha afirmado.

Por otro lado, ha advertido del "gran peligro que supone que las nuevas generaciones crezcan "teniendo a sanguinarios terroristas de ETA como modelos a seguir" y ha reclamado a la UPV/EHU que "condene rotundamente todos los actos de enaltecimiento del terrorismo de ETA que se producen en sus campus desde hace años".

Finalmente, Covite ha instado a la Ertzaintza a que "esté presente de forma continua en el campus de Vitoria para evitar episodios violentos", ya que "la Facultad de Historia de la UPV es un lugar en el que grupos afines a la izquierda abertzale, muy activos, que se sienten impunes y a los que además se les sigue facilitando una 'ikasle gela' en la que se reúnen y hacen acopio de material para sus actos delictivos".