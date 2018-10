Cospedal no da trascendencia a la difusión de sus conversaciones con Villarejo y alega que ella nunca mintió

De Cospedal, que ha sido sentirse "absolutamente" respaldada por su partido, remarcaba así, en declaraciones en los pasillos del Congreso, que ella siempre dijo la verdad en cuanto al excomisario a diferencia, ha indicado, de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que en un primer momento negó conocerle.

"No he mentido nunca. Esto no tiene más trascendencia que unas conversaciones privadas que han salido a la luz, unos han mentido y otro no", ha recalcado la exministra de Defensa.

