Cospedal aboga por recuperar el centro derecha pero sin ser una "copia" de Ciudadanos y de su "superficialidad"

En un acto con afiliados celebrado en Jaén, Cospedal ha pedido "algo más importante" que el apoyo a su candidatura, "no hacer heridas" y "que al final del proceso" --a partir del día 21-- estén "todos juntos" para "salir a ganar elecciones" y a recuperar el Gobierno de España.

"Tenemos que recuperar la fortaleza del centro derecha", ha manifestado la dirigente del PP, que ha advertido de que son "un partido acostumbrado a sufrir, resistente y que sabe hacer de la necesidad virtud" por lo que ahora toca mirar hacia delante porque "no vale llorar sobre la leche derramada".

Además, ha afirmado que "España necesita un partido como el PP, fiel a sus principios, a la libertad y al patriotismo constitucional". "No hay victoria sin ideología y nosotros no somos Pedro Sánchez, no queremos estar en el Gobierno a costa de lo que sea", ha añadido.

Cospedal, tras criticar que Pedro Sánchez "está teniendo que pagar el apoyo que le dieron los que quieren romper España o los que están al lado de los terroristas, como Bildu", ha planteado una serie de medidas "preparadas" que se pueden "aplicar".

Así, ha apuntado la propuesta de modificar la Ley electoral para "que gobierne la lista más votada" y evitar los pactos que han servido para "echarnos" de los diferentes gobiernos. Ha defendido que el PP es "un instrumento al servicio de España" y como tal debe salir "más fuerte y unido" para "volver a ser el partido de referencia".

En relación con el bajo número de militantes que se ha inscrito para participar en la elección de la presidencia del PP, Cospedal ha indicado que "en el PP a la gente le damos libertad" y por eso se han registrado "los que han querido", al tiempo que ha rechazado profundizar en "esta polémica que tenemos que dejar al margen".

Tanto el senador Gabino Puche como los diputados nacionales del PP por Jaén, Javier Calvente y María Torres, han mostrado su apoyo público a la candidatura de María Dolores de Cospedal. También se ha pronunciado a favor de Cospedal el que fuera alcalde y exsecretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. Todos ellos han estado presentes en el encuentro con militantes donde Cospedal ha sido presentada por el alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho, y por el de Los Villares y secretario general del PP de Jaén, Francisco Palacios.

Frente a estos pronunciamientos públicos, el presidente provincial del PP de Jaén, Juan Diego Requena, ha optado por no apoyar expresamente a ninguna de las candidaturas con el objetivo de no condicionar el voto de los afiliados.