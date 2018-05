Cospedal no teme la reacción de Bárcenas si su esposa entra en prisión: "No tengo miedo en absoluto"

"No tengo miedo en absoluto", ha señalado de Cospedal cuando el portavoz de Unidos Podemos en la comisión que investiga la financiación del PP, Txema Guijarro, le ha preguntado si teme que Bárcenas pueda reaccionar aportando "nuevas evidencias" o "nombres" relacionados con la 'caja b' del PP si su esposa entra en la cárcel.

Guijarro también le ha preguntado si después de los múltiples casos de corrupción que han salpicado a su partido "confía en no terminar en la cárcel". En su respuesta la también ministra de Defensa se ha mostrado tajante: "En España va a la cárcel quienes han cometido delitos, yo no sé su señoría, yo no he cometido ninguno. Así que no es que confíe, es que no voy a ir a la cárcel".

