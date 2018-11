Política

Cospedal asegura que no tiene "nada que ocultar" y que "abandona" para no perjudicar al PP

La exministra de Defensa y ex secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha asegurado horas después de renunciar a su puesto en la dirección de los 'populares' que no tiene "nada que ocultar". "Abandono para no perjudicar a mi partido", ha añadido.