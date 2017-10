Cospedal: "El Estado ha de tener el monopolio de la fuerza y tiene la obligación de usarla para defender la libertad"

En el acto inaugural de la exposición 'Pinturas que libran Batallas' que desde este viernes acoge el Museo del Ejército de Toledo, la ministra ha hecho una alabanza de "la cultura de la defensa" que desde su Ministerio tiene "la obligación de trasladar a toda la sociedad" en un discurso en el que en ningún momento se ha referido de manera explícita a la situación en Cataluña.

"Esta cultura de la defensa consiste en llevar a la opinión pública la importancia de la seguridad para el pleno desarrollo de nuestro modelo de sociedad. Sin seguridad efectiva, las pensiones, las escuelas, los centros de salud o las carreteras no serían posibles", ha indicado Cospedal, quien ha recalcado que "sin seguridad no hay libertad posible y a veces no nos damos cuenta de lo importante que es".

En su discurso, ha insistido en que "la seguridad es un servicio público esencial del Estado". "Diría más: el Estado cumple una función, y los hombres y mujeres vivimos en sociedad sobre todo porque queremos estar seguros", ha dicho.

"EN LOS LUGARES DONDE FALTA SEGURIDAD, HAY MÁS PELIGROS"

Ha sido en este punto en el que ha dicho que "en aquellos lugares donde la seguridad falta, hay más peligros, más amenazas, más riesgos". "La primera de las obligaciones del Estado y de una nación que se constituye como tal, es ofrecer y defender la libertad de sus ciudadanos", ha abundado.

En definitiva, ha afirmado que la defensa total "pasa por lograr que el conjunto de ciudadanos vea las cuestiones de seguridad como algo normal y corriente", algo que "es la base que permite desarrollar actividades cotidianas y del día a día".

Para la ministra de Defensa, "entender la realidad se hace necesario por respeto a nuestra propia situación y por respeto a nuestros hijos, a los que hay que trasladar el modelo de convivencia".

AGRADECIMIENTO AL DONANTE DE LA COLECCIÓN

Ha querido tener unas palabras para el donante de la exposición, Pedro Ramón y Cajal, quien "durante más de 30 años ha atesorado esta espléndida colección de pinturas de batallas y ha tenido la generosidad de donarla a su patria".

"Se trata de una persona por muchos conocida, tengo el honor de compartir que somos compañeros de profesión, él mucho más brillante que yo. Es un excelente jurista además de abogado del Estado, profesor, ejerciendo conocimientos en Derecho Procesal y Mercantil al servicio de las administraciones públicas y en el ámbito privado, y también siendo parte de la Corte Internacional de Arbitraje", ha dicho sobre Ramón y Cajal.

Por ello, le ha dado su "sincero agradecimiento" por ceder esta colección. "La historia de los ejércitos y la Armada es la historia de nuestro país. Historias de tantas batallas que los españoles podremos recordar gracias a este generoso gesto".

En su opinión, con esta muestra "se podrá conocer el contexto en el que se centraron estas batallas", lo que "ayudará comprender mejor el momento en el que se produjeron".

"De las obras del Barroco pasaremos a líneas de Neoclasicismo antes de llegar al siglo XIX", ha indicado. "Una imagen puede tener un atisbo de valor, aliento, esperanza, terror. En una obra de arte se capta es instante, pero también se explica una realidad que podremos ver bien con esta exposición".

Según ha argumentado la ministra de Defensa, "detrás de cada una de estas obras hay unas causas que las explican, que cuentan qué había detrás de ellas y cómo era la sociedad".

SOBRE LA MUESTRA

El propietario de las obras, Pedro Ramón y Cajal, ha explicado que las piezas de batallas "son, en primer lugar, poco pedidas en el mercado". "Quise conseguir más piezas en esta colección y quise recopilar conquistas españolas, lo que hice poco a poco", ha detallado.

La propuesta de esta exposición se fundamenta en mostrar al público una selección del conjunto de 45 cuadros de escenas de batallas de la colección de este abogado.

Con el pretexto de la próxima Fiesta Nacional la muestra se exhibirá de forma gratuita hasta el 7 de enero. Según ha argumentado la comisaria de la exposición, Guiomar Monforte, la idoneidad de esta exposición descansa en la variedad y complementariedad de estas piezas, en relación con los fondos de colección estable del Museo del Ejército.

El general de Brigada y director del Museo del Ejército de Toledo, Antonio Rajo, ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida al acto de inauguración de esta exposición temporal, agradeciendo al coleccionista Pedro Ramón y Cajal su cesión "altruista" de la muestra.

Rajo, que ha destacado la labor de la comisaria de la exposición, ha celebrado "el trabajo de todo el personal" del Museo para dar cabida a esta exposición.