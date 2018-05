Cospedal defiende a su 'número dos', señalado por el Consejo de Europa: "Tiene criterio y defiende los DDHH y la ley"

La actuación de Agustín Conde ha llegado este miércoles al Congreso de la mano de la diputada del PSOE Zaida Cantera, quien ha preguntado a Cospedal durante la sesión de control al Gobierno por qué le mantiene en el cargo tras el informe del Consejo de Europa que "afecta a su persona y a la reputación, credibilidad y prestigio de España".

La ministra ha recordado que el documento acusa al secretario de Estado de infringir normas del código de conducta del Consejo de Europa por dos cuestiones: por impulsar la definición de preso político y por un correo electrónico que recibió su compañero en la misión de observación enviado por un presunto lobbista.

En el primero de los casos, ha asegurado que Conde favoreció esa declaración de preso político proponiendo como ponente al magistrado Javier Gómez Bermúdez durante un Gobierno del PSOE en España. "Hoy hay una definición de preso político gracias entre otras cosas a la actuación del señor Conde", ha aplaudido sobre un tema que el propio secretario de Estado explicó que había impulsado para evitar que un uso "laxo" de la cuestión pudiera ser usado por los presos de ETA.

En cuanto a la presunta influencia de un lobby, Cospedal ha subrayado que no fue Conde quien recibió el correo electrónico, sino su compañero de misión, el polaco Tadeusz Iwinski. "Conde actuó en todo momento con criterio, defensa de los derechos humanos y de la ley", ha insistido.

"NO SÓLO SER HONRADO, HAY QUE PARECERLO"

Estas explicaciones no han convencido sin embargo a la diputada socialista, quien ha defendido que un secretario de Estado de Defensa no sólo debe ser honrado sino además parecerlo, como se exige también a los miembros de las Fuerzas Armadas. "El secretario de Estado podría ser honrado, pero no lo parece", ha reprochado.

Zaida Cantera, excomandante del Ejército de Tierra, ha repasado los valores por los que se rige el Ministerio de Defensa, tales como honor, disciplina, valor y honradez acompañados por una "intachable conducta, valores y principios" de los militares, que llevan "con honra la bandera de España y representan lo mejor de la marca España".

Estos estándares son los que también deberían cumplir los cargos políticos del Ministerio, según ha defendido la diputada pidiendo a Conde que ofrezca explicaciones "contundentes" que despejen cualquier sombra de duda sobre su actuación como miembro del Consejo de Europa.