Cospedal apuesta por integrar y ofrecerá a otros candidatos sumarse a su candidatura, opción que ya ha rechazado Casado

La todavía secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, apuesta por la integración y ofrecerá a otros candidatos sumarse a su candidatura para presidir el Partido Popular, una opción que ya ha rechazado el diputado por Ávila Pablo Casado, según han desvelado fuentes de su entorno.

Durante la presentación de su candidatura en Toledo, ante la Junta Directiva regional del PP de Castilla-La Mancha, Cospedal ha hecho hincapié en que se presenta a la sucesión de Mariano Rajoy con un proyecto "integrador" y ha invitado a aquellos que han formado parte del Ejecutivo del PP a que se sumen a su empresa.

En línea con este discurso, Cospedal ha ofrecido este martes a Casado formar de la candidatura que ella abandera, pero el hasta ahora vicesecretario de Comunicación del PP ha descartado esa posibilidad y competirá por presidir el Partido Popular ante el congreso extraordinario que se celebra los días 20 y 21 de julio, según las mismas fuentes.

El propio Casado ha asegurando esta tarde ante los periodistas que no se integrará en una candidatura ni de Cospedal ni de Santamaría, sino que seguirá "hasta final". Además, se ha presentado como un candidato de "unión". "Si de algo me puedo enorgullecer es de que siempre he intentado unir y ser la argamasa de muchos proyectos políticos", ha manifestado.

Según Casado, esa integración se tiene que producir "al final" del proceso, cuando se cuentan los votos y se sabe quién es el ganador del cónclave. "Y el que gane, que tenga la magnanimidad de integrar", ha declarado en los pasillos del Congreso.

JUEGO LIMPIO

Fuentes próximas a Cospedal han hecho hincapié en apostar por la integración, tanto antes del 5 de julio como después. Ese día es el fijado por el comité organizador del cónclave para que los afiliados de toda España puedan votar en asambleas a los candidatos que se presenten a la sucesión. Para ello, tienen que inscribirse previamente y estar al corriente de pago.

Las mismas fuentes han subrayado que Cospedal actuará siguiendo las reglas y con juego limpio en esta competición, en la que otros cinco candidatos aspiran a suceder a Rajoy: Soraya Sáenz de Santamaría, José Luis García-Margallo, Pablo Casado, José Ramón García-Hernández y José Luis Bayo.