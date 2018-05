Cospedal da la bienvenida a quienes defienden la unidad de España cuando el PP lleva "muchos años" haciéndolo

En un acto en Muñana (Ávila), ha criticado a los políticos que "se dedican a intentar destruir España" y quieren "separar" una parte del país, frente al PP que "siempre estará defendiendo la unidad".

Otros se han sumado a sus "demandas" y a la "defensa de la libertad y la unidad de España", cuando en el PP llevan "muchos años haciéndolo", ha dicho.

Cospedal ha participado en un homenaje póstumo a Luis Pérez, alcalde de Muñana fallecido a hace unos meses, y a todos los regidores de la provincia de Ávila con más de 25 años en el cargo.

"Hay políticos que nos han deshonrado a los demás", pero eso "no va a hacernos agachar la cabeza", ha dicho, para luego destacar como el PP "ha sacado" en dos ocasiones de la crisis a España.

"Nos exigen más que al resto, lo hablamos entre nosotros", ha dicho a los cargos del PP abulense, lo que ha achacado a que en el PP tienen "más responsabilidad".

Cospedal también ha criticado a quienes representan "la nueva política" y a quienes han llegado a la política "desde los platós de televisión y no saben lo que es un pueblo o una diputación", para defender el medio rural, los pequeños y los ayuntamientos.

Y es que "no reconocen el valor de los alcaldes" porque "no se quiere lo que no se conoce", por eso "amenazan con cerrar los pueblos".

Cospedal ha recordado al alcalde fallecido, del que ha destacado su figura en el pueblo de Muñana, a la vez que también ha rememorado a Feliciano Blázquez, desaparecido a finales de 2017 como presidente honorífico del PP abulense y padrino político de José María Aznar.