Cospedal asegura que expulsará del partido al que "venga a hacerse rico"

"El que venga a hacerse rico será expulsado del partido. Esto no puede pasarnos más. He tenido que sufrirlo", ha declarado De Cospedal en una sede del Partido Popular llena de militantes y acompañada por el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez Abad, el presidente provincial, José Manuel Baltar, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

En esta misma línea, ha recordado que la formación tiene que "renovarse", pero "no transformarse en algo que no es". "No somos Ciudadanos, somos el Partido Popular y, siempre que hemos gobernado, le ha ido bien a España", ha destacado.

Asimismo, la candidata en las primarias del PP ha subrayado que, siendo fieles a los ideales del partido, ganarán "elección tras elección". Ha apuntado que los populares deben salir "más unidos que nunca" del proceso electoral primario y estar "todos juntos para salir más decididos que nunca a ganar" en las urnas.

"Hemos vivido una situación muy convulsa. El partido tiene que reaccionar, recuperar la ilusión, reponerse, dar un paso adelante demostrando a los españoles que es una formación que sabe estar a la altura de las circunstancias y que somos el gran partido del centro derecha español; nuestro país nos necesita", ha sentenciado.

De Cospedal ha apuntado que el PP "tiene que ser el referente de la sociedad española en una etapa muy importante" en la que "el presidente del Gobierno ha llegado al poder gracias al apoyo no de los nacionalistas catalanes, sino de los que han intentado romper España desde Cataluña, que no es lo mismo". "Hasta ha pactado con Bildu; va a hacer bueno a Zapatero", ha añadido en relación a Pedro Sánchez.

GALICIA Y FEIJÓO COMO REFERENTES

María Dolores de Cospedal ha asegurado que la provincia de Ourense "es un ejemplo en toda España de ganar bien y por mayoría absoluta y con los mejores resultados nacionales del PP".

Asimismo, ha querido mostrar su apoyo a Alberto Núñez Feijóo tras haber decidido quedarse en Galicia y no presentarse a la presidencia de la formación. "Es el ourensano más conocido, más querido y más importante del Partido Popular", ha aseverado.

"Para vosotros, los gallegos, tener un presidente que ha puesto en interés de Galicia y su compromiso con los gallegos por encima de todo os tiene que llenar de orgullo y satisfacción", ha comunicado a los presentes en la sede provincial del PP de Ourense.

La candidata ha subrayado que, para el PP, Galicia es su Meca, su Jerusalén, su todo y, "de esto todo, forma parte Alberto Núñez Feijóo", ha concluido.

UNA IDEA DE PARTIDO SÓLIDO

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha destacado la idea de partido de María Dolores de Cospedal, "sólido y fuerte" y sin los cuales "el PP no llegaría a ningún sitio".

Además, ha asegurado que el PP de Galicia se compromete a ayudar a "construir una alternativa para ofrecer un proyecto al final de la legislatura para la mayoría de los españoles".

El presidente de la Xunta de Galicia ha recordado que De Cospedal "no viene a aprender a gobernar", ya que "ha gobernado ya, sabe ganar elecciones y, con ella, el PP logró la primera mayoría absoluta de su historia".

"Además, sabe estar en la oposición, algo necesario para tener una carrera política completa. Ha venido con el escudo del PP y ella ha sido durante mucho tiempo el escudo del PP, eso no hay que olvidarlo", ha aseverado.

Finalmente, Feijóo ha apuntado que no es fácil reconstruir un partido, "pero se puede hacer". "Queremos un PP fuerte y vamos a trabajar para ello. Galicia no va a fallar, lo tiene claro. Vamos a ayudar a nuestro partido y al que resulte ganador. Vamos a estar a la orden del presidente del partido", ha concluido.