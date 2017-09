Cospedal advierte de que "nadie se va a saltar la Ley y va a quedar impune por eso"

Desde la Feria de Albacete, y en declaraciones a los medios, la también presidenta del PP en Castilla-La Mancha ha dicho que el Estado de Derecho, con todos sus organismos, el Gobierno, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, la Fiscalía y los tribunales "están actuando para que no se produzca algo que no se puede producir y que no se va a producir", ha insistido la ministra.