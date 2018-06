Cospedal dice que Rajoy no ha decidido sobre su escaño: "Lo dejará cuando considere conveniente"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado este miércoles que Mariano Rajoy no ha decidido todavía sobre si mantendrá o no su escaño en el Congreso de los Diputados y ha añadido que lo "dejará cuando considere conveniente". En cualquier caso, ha subrayado que este asunto no es una "prioridad" en este momento.

Así se ha pronunciado Cospedal en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, un día después de que Mariano Rajoy haya anunciado que dejará la presidencia del Partido Popular y que se celebrará en el mes de julio un cónclave extraordinario para elegir a su sucesor.

Al ser preguntada si Rajoy no dejará su escaño hasta después de ese cónclave, Cospedal ha respondido: "El señor Rajoy eso todavía no lo ha decidido y lo dejará cuando considere conveniente. Creo que eso tampoco es una prioridad en este momento, de verdad se lo digo".

Además, dado que se cónclave que va a celebrar en breve -en el mes de julio--, la secretaria general del PP ha considerado "lógico" que no se vayan a hacer cambios en la portavocía del Grupo Popular en el Congreso ni en el partido, como confirmó este martes el propio Rajoy ante el Comité Ejecutivo Nacional.

LA MARCHA DE RAJOY

En una entrevista en Telecinco, Cospedal ha asegurado que este martes fue un "día triste" porque Rajoy anunció que dejará de presidir el Partido Popular después de casi 14 años. "En política, como todo en la vida, hay que saber llegar y también saber irse", ha enfatizado, para poner en valor la "grandeza" como político del expresidente del Gobierno.

Al ser preguntada si esa decisión de Rajoy es lo más adecuado para el PP, ha señalado que Rajoy ha pensado "fundamentalmente" en el partido y ha reconocido que es "lo mejor" para el partido. "Creo que estamos viviendo el principio de un momento nuevo", ha dicho, para añadir que ahora el PP tiene que recuperar su papel como primer partido de la oposición defendiendo lo que cree.

"Creo que en este caso él ha pensado que era lo mejor para el Partido Popular y yo también estoy de acuerdo con él en este momento", ha manifestado Cospedal, que ha confesado que Rajoy le había trasladado con antelación su decisión pero que esa conversación quedaba en el "ámbito privado".