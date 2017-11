Cospedal replica a Puigdemont que en España "nadie va la cárcel por pensar distinto o ser independentista"

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha replicado al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigedmont, que "en España nadie va a la cárcel por pensar distintos o por querer ser independendista" y ha dejado claro que su situación "complicada" ante la Justicia se debe a que ha incumplido "reiteradamente" la ley y sentencias del Tribunal Constitucional.

"En España no se detiene a nadie por pensar distinto y en España nadie va a la cárcel por pensar distinto o por querer ser independendista", ha avisado la ministra en rueda de prensa, en la que ha acusado a Puigdemont de mentir sobre la situación desde Bélgica.

"Claramente está faltando a la verdad y claramente está mintiendo", ha arremetido la ministra contra el expresidente catalán, que se encuentra en "una situación complicada en relación con la Justicia" por haber "utilizado su Gobierno para perjudicar el derecho de todos los catalanes para incumplir reiteradamente la ley", así como "sentencias del Tribunal Constitucional" y "aprobar leyes ilegales".

"Por eso se encuentra el señor Puigdemont en una situación complicada, no porque piense distinto", ha zanjado, ironizando que, si no fuera así, "todos los independentistas por pensar así, estarían en la cárcel, cosa que es una barbaridad".

Así, Cospedal ha rechazado de plano que haya "presos políticos" en España y ha considerado "de justicia" rebatir y negar "la gran falacia" que cuenta Puigdemont en medios de comunicación desde Bruselas "a todo el mundo" de que "en España no se cumplen con las normas del Estado de Derecho".

"Aunque una mentira se repita mil veces no se convierte en una realidad", ha subrayado, al tiempo que ha subrayado la importancia del hecho que Puigdemont no se ha sido recibido por "nadie que represente a nadie, esto es importante". "No ha sido recibido por ninguna autoridad comunitaria, ninguna autoridad del Gobierno belga y ninguna autoridad de ningunas de las regiones de Bélgica", ha recordado.

La ministra de Defensa, abogada del Estado, ha insistido en que en España los tribunales "actúan con la independencia que les da la Constitución" y decisiones judiciales como "la prisión preventiva o cualquier otra medida acordada por los tribunales de justicia" se toman "por incumplir la ley".

Cospedal ha dejado claro que cuando el Poder Judicial toma decisiones "el poder Ejecutivo ni puede ni debe hacer nada, pero sobre todo no puede en un país donde la democracia de verdad existe y este es el caso de España", algo que no ha tenido que explicar "a ninguno" de sus colegas porque "a nadie hay que explicar a estas alturas que España es un país democrático", en el que hay "división de poderes" y "los jueces son independientes".

"Lo único que han hecho ha sido dar ánimos a la democracia española y al Gobierno español", ha explicado Cospedal, que ha considerado "muy reconfortante" el apoyo a "la defensa de la legalidad" en España que ha recibido de "muchos" aliados este jueves, incluidos, ha asegurado la ministra, por parte del secretario de Defensa estadounidense James Mattis, así como sus homólogos de Francia, Alemania, Italia, Portugal, Turquía y Letonia y también el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, le ha trasladado su "apoyo rotundo al Gobierno español en la defensa de la legalidad" y "la fuerza de toda la Alianza para defender la legalidad".