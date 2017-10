Cospedal pide a Page "actos" y le reprocha que tenga un vicepresidente "contrario al cumplimiento de la ley"

Cospedal, a preguntas de los medios, se ha pronunciado de este modo en las Cortes regionales después de que este miércoles García-Page, durante su intervención en el Debate del Estado de la Región, dijera sobre Cataluña que" si alguien quiere cambiar sentimientos por dinero, aquí sentimos todos".

"Me parece que estaría bien si fuera acompañado de actos aquí en Castilla-La Mancha, pero cuando sus palabras son contrarias a sus actos me parece francamente muy poco creíble todo lo que diga en este sentido. Me parecen muy bien las intenciones, pero una cosa son las intenciones y otra las actuaciones", ha indicado la también ministra de Defensa.

"Lo cierto es que gobierna Castilla-La Mancha con dos consejeros de Podemos, uno de ellos vicepresidente de la Junta, que además se ha declarado claramente contrario al cumplimiento de la ley en nuestro país", ha condenado la jefa de los 'populares' en la región.