Cospedal se pregunta como PSOE y Podemos pretenden gobernar cuando "no van a cumplir las sentencias de la UE"

En la inauguración del XII Congreso Provincial del Partido Popular de Albacete, Cospedal se ha referido así a la negativa del PSOE y Podemos de apoyar el Decreto de la Estiba. "España tiene que cumplir una sentencia del Tribunal Europeo que dice que si no la cumplimos van a poner una multa que van a tener que pagar todos los españoles", ha recalcado.

En otro orden de cosas, ha asegurado que el PP a nivel nacional se está "dejando la piel" para tener unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que consigan "crear empleo y garantizar la sociedad del bienestar".

La secretaria general del PP ha señalado que el PP está gobernando "para defender el interés de todos los españoles" y que los 'populares' están "dejándose la piel para que España pueda tener unos presupuestos con los que se puedan pagar las pensiones, se pueda pagar a los funcionarios, para que las Comunidades Autónomas puedan recibir lo que necesitan para Sanidad, Educación y los servicios Sociales".

Ha recalcado que serán unos Presupuestos Generales "con dos objetivos fundamentales: la creación de empleo y garantizar la sociedad de bienestar".

QUE LA CORRUPCIÓN EN EL PP "NO LES AGACHE LA CABEZA"

Se ha referido también implícitamente a los casos de corrupción en el PP, afirmando que les "avergüenza", pero ha aconsejado a los afiliados y militantes presentes en el Palacio de Congresos de Albacete, que eso "no les agache la cabeza de ninguna manera, porque el Partido Popular es un partido de gente honrada, que trabaja por su país, sus pueblos y ciudades y hay que estar bien orgulloso de ello", ha apostillado.

La presidenta regional del PP ha aludido también las primarias en el PSOE, señalando que "en más de una ocasión se ha escuchado que cuando hay más de una lista en el PP es porque está el partido desunido y cuando solo hay una lista, porque no hay democracia interna". "Nadie nos tiene que dar lecciones", ha agregado.

El PP, ha dicho, elige a la gente que les parece mejor "para gobernar" al propio partido, con equipos "donde están todos representados, de todo tipo, y participan desde el partido en ofrecer propuestas y soluciones".

Sobre las sesiones parlamentarias del Congreso de los Diputados, ha lamentado que "todos los días se escuchan cosas dichas por algunos que piensan que hay que decir lo que algunos creen que todo el mundo quiere oír".

Pero, ha espetado, "no todo el mundo quiere oír a los políticos constantemente insultando a otros políticos". Además, ha dicho estar convencida de que "la mayoría de los ciudadanos quieren oír a los políticos ofreciendo soluciones y no escuchar el no y el insulto permanente".

"Vienen los que acaban de llegar y parece que han inventado esto de hacer política y prometen de todo, a todo el mundo y por su orden y van cambiando de promesa según van cambiando de sitio y hay algunos ingenuos que les creen, y esto tampoco es la política ni es verdad", ha argumentado.

"El PP ha aguantado muchos insultos, y huelgas, pero ha cumplido con su responsabilidad y eso es lo que les diferencia", ha concluido.