Cospedal dice que el PP solo tendrá futuro "fiel" a sus valores de centro-derecha" y "no como copia de Cs"

"Si los defendemos con pasión ganaremos las elecciones una tras otra pero no habrá victoria sin valores ni sin una ideología clara y rotunda", ha destacado la candidata, convencida de que en esa línea "volverán los que se han ido por el camino debido a los sacrificios" y el PP volverá "a ser el referente del centro-derecha español".

Para la ex ministra de Defensa, la "renovación" del PP tiene que encauzarse con la incorporación de "savia e ideas nuevas" pero "no intentando ser el facsímil de otro partido". "No vamos a ser la copia de Ciudadanos porque nosotros somos el original y los otros, las copias, malas", ha distinguido. De Cospedal ha retratado a Podemos como una formación que "sabemos cómo piensa"; al PSOE, como un partido que "cambia de criterio según el territorio en el que hable"; y a los de Albert Rivera como uno que "cambia según el día y hasta la hora".

Por ello, la candidata ha incidido en la necesidad de rearmar al PP alrededor de su "clara idea básica de España" para que salga "reforzado" del proceso interno abierto. "El día 21 de julio tenemos que estar mejor que el 19 porque España nos está mirando, porque muchos españoles están esperando que les demos razones para votarnos", ha advertido, "y es muy importante salir preparados para ganar las elecciones autonómicas, locales, europeas y, cuando se convoquen, las próximas generales".

Desde su punto de vista, la pugna por la Presidencia del PP no puede ser una "guerra interna", sino un trámite para "mejorar y salir a ganar las elecciones". "En este partido hay mucha inteligencia, todos los compañeros que se han presentado son buenos y quiere contar con todos ellos sin excepción, cada uno en el lugar que le corresponda", ha adelantado.

La que fuera presidenta de Castilla-La Mancha también ha repudiado a "aquellos que se llamaban compañeros" y les "ofendieron e indignaron" con casos de corrupción de los que cree que el PP "ha sabido defender a sus hombres y mujeres honorables, que son la inmensa mayoría". "Los que no eran honrados están donde tienen que estar, en la cárcel, y allí han llegado con el PP gobernando, así que lecciones de lucha contra la corrupción, ninguna", ha apostillado.

Ante una sede abarrotada y entregada pese a que el presidente del PP de Ceuta, Juan Vivas, y su secretaria general, Yolanda Bel, han asegurado que serán "neutrales" en este proceso, María Dolores de Cospedal ha alertado de que España está en un momento "crucial". "Es muy fuerte", ha lamentado, "que el presidente del Gobierno lo sea sin que le hayan votado los españoles, sin ser diputado en las Cortes Generales y con el apoyo de aquellos que querían romper España o estaban al lado de los terroristas".

"Estamos viviendo y viendo al presidente pactando acercar a los presos de ETA y ceder parte del sistema de la Seguridad Social a cambio del apoyo que los nacionalistas le dieron para su investidura sin ser votado", ha criticado la candidata a suceder a Rajoy, que ha querido ver un lado "positivo" a esta "crisis", la oportunidad de "reforzar nuestro partido y nuestra oferta como referente del centro-derecha español, como garantía de la unidad y la integridad territorial".