Cospedal dice que el PP es el partido que "siempre ha defendido la unidad de España"

Cospedal ha lamentado que la región se sitúe en el "furgón de cola" del crecimiento económico y donde más sube el desempleo, mientras en el resto de comunidades autónomas crece el empleo.

Así lo ha asegurado durante su visita este lunes a la caseta del PP de las Ferias de San Isidro de Talavera de la Reina, donde ha recordado que el PP es "el único partido que ha sacado por dos veces a España de la crisis económica, ha parado la sangría del paro y ha ayudado a que se cree empleo", a lo que ha añadido además que "ha salvado la caja de las pensiones y ha garantizado los servicios públicos", como es el caso de la sanidad y la educación.

Cospedal también ha puesto de manifiesto que el PP es el partido que "siempre ha defendido la unidad de España" y, con ello, ha criticado, lo que ha denominado "nueva política", pues, a su juicio, se basa en "hablar mucho y no hacer nada", y están más pendientes de "salir en platós de televisión".

Por lo que respecta a Castilla-La Mancha, precisamente en el mismo momento en el que el presidente de la región, Emiliano García-Page, se encontraba en la caseta del PSOE en Talavera, Cospedal ha hecho referencia a los "años complicados" que el PP vivió al frente del Gobierno regional por la crisis económica, y que, en su opinión, la región sigue arrastrando, pues el paro "sigue siendo un grave problema".

En este sentido, Cospedal ha destacado que Castilla-La Mancha sigue siendo titular a nivel nacional "por ser la comunidad donde más sube el desempleo, a pesar de que el número de parados baja en el resto de España".

También ha lamentado "la lluvia de millones" que anunció García-Page para Talavera cuando, ha recalcado, "el dinero que realmente ha llegado ha sido el del Gobierno de España, en total 10 millones de euros, tal y como solicitó el alcalde de Talavera para un importante proyecto para la ciudad".

Cospedal ha criticado que algunos solo están en política "para ocupar sillones pero no para trabajar por la gente", y ha afirmado que "en política no valen excusas, cuando alguien tiene una responsabilidad y una competencia la tiene que ejercer y no echar la culpa a los gobiernos anteriores".

Por su parte, el presidente provincial del PP, José Julián Gregorio, ha intervenido para invitar a los afiliados a "no dejar de creer en el proyecto del PP", al igual que el alcalde de Talavera, Jaime Ramos, quien ha vuelto a recordar los 10 millones de euros que el Gobierno central ha aprobado para Talavera dentro de la convocatoria de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) de fondos europeos.