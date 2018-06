Cospedal pide no dividir ni abrir heridas en el PP, que no es "fotocopia de nadie" ni se puede "transformar" en Cs

Cospedal ha intervenido en un acto con militantes en la Hacienda La Alquería de Tomares (Sevilla), al que han asistido la presidenta provincial del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y el alcalde del municipio, José Luis Sanz, entre otros.

De Cospedal ha señalado que todos debemos tener claro que el día 21 de julio, el PP tiene que ser el partido "más fuerte, sólido y solvente de España porque salimos a ganar elecciones". Se ha mostrado convencida de que los ciudadanos necesitan más que nunca al Partido Popular, dado lo que está ocurriendo en este país desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno.

Ha mostrado su preocupación por que Carles Puigdemont y Quim Torra ya le están pidiendo a Pedro Sánchez cobrarse "el apoyo que le han dado" para llegar a la Presidencia del Gobierno de España. Ha apuntado que ella no querría ser presidenta "como lo es Pedro Sánchez, a costa de lo que sea y con quién sea".

Asimismo, ha echado en falta la "opinión" de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sobre lo que está haciendo Sánchez en España y ha asegurado que ella se la va a demandar.

Cospedal ha reclamado que el debate interno que se está desarrollando sirva para enriquecernos, para sumar y hacer más grande el legado del PP. "Hay una cosa que no podemos hacer, que es dividir al partido y abrir heridas o fracturas que luego no se puedan cerrar", ha apuntado.

Según Cospedal, los populares van a elegir en libertad a quien tiene que ser el futuro presidente o presidenta del PP, pero eso hay que hacerlo "sin abrir heridas y sin presionar, sino de corazón".

En su opinión, hay que ser fieles a lo que siempre hemos sido, un partido que ha defendido el patriotismo constitucional y la igualdad entre todos los españoles, lo que hay que mantener como la clave de bóveda. Si somos fieles a nuestro principios, "vamos a ganar elección tras elección", según la precandidata, para quien las elecciones "no se ganan sin valores".

Ha defendido que el PP es el partido del centro-derecha en España y hay que recuperar ser ese referente.

María Dolores de Cospedal ha insistido en que España necesita un Partido Popular "fuerte, sólido y unido, que sea el referente del centro-derecha español" y ha dicho que la renovación no puede hacer que "nos transformaremos en lo que no somos". "No somos la fotocopia de nadie y no quiero que nos transformemos en Ciudadanos", ha sentenciado.

Por su parte, Virgina Pérez ha indicado, previamente, que es un honor que Cospedal cuente con Sevilla, que tiene un partido vivo y fuerte, ya que se trata de la tercera provincia en España en número de militantes inscritos. Ha indicado que la gente quiere votar libremente y participar en este proceso. "Estaremos siempre para sumar desde la lealtad y desde la unidad", ha apuntado Pérez, quien le ha deseado mucha suerte.

En el acto también ha intervenido José Luis Sanz para expresar su apoyo a Cospedal para que sea la próxima presidenta del PP. En su opinión, ella tiene los requisitos que debe cumplir la persona que presida el PP, como son capacidad de liderar, conocimiento del partido y de sus estructuras, saber ganar elecciones, capacidad de gestión y, ante todo, "valentía y firmeza para defender los principios de centro derecha de nuestro partido, sin complejos".

Ha recordado que ganó las elecciones en Castilla-La Mancha y demostró una "magnífica capacidad de gestión".