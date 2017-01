Cospedal considera "de vergüenza" que Iglesias mezcle el 'caso Bárcenas' con la investigación del Yak

"Me parece una vergüenza. Este tema voy a darlo por no oído aunque ustedes estén en su derecho de decirlo. Me parece una barbaridad", ha sentenciado Cospedal durante su intervención en la Comisión de Defensa, en respuesta a las cuestiones planteadas por Iglesias y el resto de portavoces de los grupos parlamentarios.

Iglesias ha dedicado una de las 32 preguntas que ha formulado este lunes a la ministra a las declaraciones realizadas en 2013 por el extesorero del PP Luis Bárcenas, cuando aseguró que se había pagado con dinero de la 'caja B' del PP a los abogados de los acusados por el accidente del Yak 42.

"¿Se pagó con dinero de la 'caja B' del Partido Popular a los abogados de los militares acusados?", ha planteado el líder de la formación morada, quien también ha pedido a Cospedal que aclare si el Ministerio de Defensa "tiene pensado organizar algún acto institucional para homenajear a los soldados fallecidos en este accidente o si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a pedir perdón.