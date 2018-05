Cospedal recalca en el Congreso que "Gürtel es pasado" y defiende a Rajoy

La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha recalcado este martes que Mariano Rajoy y su partido ya han asumido responsabilidades en las urnas por el 'caso Gürtel', que hace una semana condenó a la formación al pago de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo en los primeros años de la trama de corrupción. "Gürtel es pasado", ha afirmado rotunda, para acusar a la oposición de intentar trasladar "una ilusión de actualidad" con este caso que "no es real" y someter a su partido a un "linchamiento".

Durante más de cuatro horas de comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre la supuesta financiación ilegal del PP, Cospedal ha repetido en varias ocasiones que el Partido Popular no ha sido condenado "penalmente", sino que se trata de una responsabilidad civil por unos hechos que no conocía. "Yo no le doy una importancia nuclear a la sentencia", ha resaltado.

Tras poner en valor las medidas que ha tomado el PP para luchar contra la corrupción, tipificando en el Código Penal el delito de financiación ilegal de partidos, ha ceñido los comportamientos corruptos al cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, el extesorero del PP Luis Bárcenas y los condenados en la sentencia de la Audiencia Nacional.





Luca "efectiva" contra la corrupción

De hecho, ha dicho que lo mismo que ha pasado en su formación, también puede ocurrir en Cs, PSOE o ERC, con personas que "en el futuro intenten actuar como no deben y cometan ilegalidades". De hecho, uno de los momentos tensos lo ha vivido con el portavoz de ERC Gabriel Rufián cuando le ha espetado que también su partido tiene casos de corrupción y el diputado republicano le ha retado a decir qué casos. Sin embargo, la secretaria general del PP ha guardado silencio.

Después, en su intervención la diputada del Grupo Popular Beatriz Escudero, que ha citado algunos casos como el que ha salpicado a un hermano del líder de Esquerra Republicana Oriol Junqueras.

Cospedal ha afirmado que lo que tienen que hacer todos los partidos es luchar contra la corrupción de forma efectiva. "Y creo que el PP lo ha hecho efectivo", ha manifestado, para recordar que desde 2010 los cargos de su formación se comprometen con un código ético y presentan su declaración de bienes e IRPF antes y después de dejar el cargo. "Creo que pocos partidos tienen procedimientos tan transparentes como el que tiene el PP", ha añadido.

En varios momentos de su comparecencia ha subrayado que los hechos recogidos en la sentencia de Gürtel ocurrieron hace "muchos años" y que expulsaron a los afectados, muchos de ellos en prisión preventiva estos años. Por eso, ha afeado a la oposición que quiera darle "una apariencia de actualidad" cuando "no tienen que ver con ahora".





Pedir perdón

Ante la exigencia de pedir perdón por esos hechos --el diputado de Cs Toni Cantó la ha emplazado a hacerlo en ese mismo momento--, Cospedal ha recalcado que lo han hecho en "numerosas ocasiones", tanto ella como Mariano Rajoy, que lo hizo en agosto 2013 en sede parlamentaria. Lo hicieron, según ha puntualizado, "con carácter previo" a las elecciones generales de diciembre de 2015 y de junio de 2016.

Cospedal ha leído a los comisionados un extracto de una de las declaraciones de Rajoy pidiendo disculpas a los ciudadanos por esas conductas en un momento en que se habían pedido sacrificios por la crisis económica. "Por cierto, creo que tengo legítimamente derecho a decirlo: nunca he oído ese perdón ni los españoles tampoco a otras formaciones en casos de corrupción mucho mayores que los que se están hablando aquí", ha exclamado.

La 'número dos' del PP ha reconocido que hay ocasiones en las que su partido "quizá" no actuó con la "prontitud necesaria", pero ha señalado que "las medidas" las tomaron y "las consecuencias, las hubo". "¿Las cosas se podían haber hecho mejor en el pasado? Pues seguro que sí, pero a toro pasado es muy fácil", ha reconocido.





El PP "ha ganado las elecciones"

En este sentido, ha insistido en que esos casos han afectado a la "confianza" de los españoles en el PP, que dejó de tener mayoría absoluta en el Congreso. "Pero es importante recordarlo, aún así hemos ganado las elecciones en 2015 y 2016", ha manifestado, para agregar que la mayoría de los españoles entendió que el PP había asumido su responsabilidad y que esos asuntos estaban en los tribunales.

"Algunos españoles nos han sancionado por eso pero otros han seguido apostando por el PP y lo han hecho después de que eso se supiera, de que reconocieramos nuestra falta y de que Rajoy pidiera perdón en la sede de la soberanía nacional", ha asegurado. En respuesta al diputado del PNV, Mikel Legarda, ha hecho hincapié en ese "coste político" que han "pagado" y las "responsabilidades políticas importantes" que han asumido.

Por todo ello, ha recriminado a la oposición que quiera trasladar la idea de que el PP es una "organización política que está completamente sucia". "Gürtel es pasado", ha dicho Cospedal tanto al socialista Artemi Rallo como al republicano Gabriel Rufián.





"A algunos les gusta lapidar"

En este sentido, ha resaltado que se pueden pedir responsabilidades a "personas concretas" pero "no a toda una formación política" porque es "injusto" con los "cientos de miles" de cargos y militantes del PP que hace "bien" su trabajo cada día y son personas "honradas y limpias".

"Aquí hay algunos a los que le gusta mucho lapidar y tirar piedras, pero no se miran antes a sí mismos", se ha quejado, que ha denunciado los "juicios paralelos" a los que se está sometiendo a su partido a través de las comparecencias en la comisión de investigación del Congreso sobre la supuesta financiación ilegal del PP.





"¿Pone la mano por el PP? Sí"

Tras reiterar que la sentencia no es "firme" y que el PP la va a recurrir, Cospedal ha indicado que esas críticas de la oposición no van a hacer que el PP "sea cobarde" porque es "un partido que ha asumido responsabilidades políticas". "No vamos a agachar la cabeza ni nos vamos a acobardar", ha aseverado.

El diputado de Bildu Oskar Matute ha preguntado a Cospedal si mantiene la afirmación que hizo en el pasado poniendo la mano en el fuego por el PP. La ministra ha contestado afirmativamente, pero ha precisado que por el PP "como organización política con cientos de miles de afiliados que trabajan por sus vecinos y compatriotas sin recibir nada a cambio".

Finalmente, la secretaria general del PP ha revelado que había solicitado a los diputados del Grupo Popular que no la arroparan en su comparecencia en esta comisión, a la que ha llegado acompañada solo de los comisionados del Grupo Popular y del portavoz parlamentario, Rafael Hernando.

Así lo ha confirmado después la diputada Beatriz Escudero, que ha dicho que la secretaria general de su partido se ha dirigido a todos los diputados "rogándoles" que no asistieran para "velar por la rigurosidad de lo que representa la institución".